Dive Converter exportiert Oceanic+-Tauchgänge in UDDF

Die App Dive Converter hat eine vergleichsweise kleine Zielgruppe im Auge, könnte für deren Mitglieder jedoch umso interessanter sein. Die Anwendung richtet sich an tauchende Besitzer einer Apple Watch Ultra und will die Brücke zwischen der Abo-App Oceanic+ und digitalen Tauch-Logbüchern schlagen.

Insert

You are going to send email to