Mercedes-Benz: Ältere Fahrzeuge künftig ohne iPhone-Anbindung

Nachvollziehbar sorgt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass Mercedes-Benz die kostenpflichtige Live-Traffic-Funktion weiterhin anbietet, für besondere Kritik. MBpassion zufolge nutzt dieser Dienst weiterhin die Datenverbindung über 2G, wird nun allerdings nur noch in Verbindung mit den Kartenupdates des Herstellers angeboten. Daraus resultiert nun ein Jahrespreis von 139 Euro statt zuvor 39 Euro.

Während die betroffenen Fahrzeuge über 3G in der Tat nicht mehr erreichbar waren, sind die Fernsteuerungsfunktionen über 2G-Verbindungen weiterhin verfügbar. Per App oder auch über die Apple Watch lässt sich auf diesem Weg beispielsweise die Standheizung bedienen, man kann die Türverriegelung, das Schiebedach oder die Fenster bedienen oder die Position des Fahrzeugs abrufen. Eine Umrüstung der Hardware auf LTE beziehungsweise 5G sei technisch nicht möglich.

Die Abschaltung der 3G-Netze wirkt sich auch auf Bereiche aus, an die man in diesem Zusammenhang erstmal weniger gedacht hat. Mercedes-Benz hat den Vertrieb seines Remote-Pakets für Fahrzeuge mit Internetzugang über 3G eingestellt. Aktuell noch laufenden Abos werden offenbar noch erfüllt, lassen sich aber nicht mehr verlängern.

