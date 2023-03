Landmarks-App listet 3D-Objekte aus Apple Karten

Eines der herausragenden Merkmale in Apples seit rund einem Jahr auch in Deutschland verfügbarer neuen Kartenansicht ist die 3D-Darstellung von ausgewählten Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen. Wer diese nicht mühsam in der Karten-App von Apple suchen will, kann sich mit Landmarks jetzt eine als Übersicht fungierende Sammlung der 3D-Umsetzungen aufs iPhone holen.

Die Landmarks-App lässt sich kostenlos laden und neben dem iPhone auch auf dem iPad, dem Mac und auf Apple TV verwenden. Aktuell finden sich in der App mehr als 300 3D-Objekte aus Apple Karten versammelt, die sich beim Aufruf beliebig rotieren und auch vergrößern lassen.

Erweiterte Bedienelemente und Zusatzoptionen kann man dann jeweils durch Wischen von unten her ins Bild holen. Hier kann man dann beispielsweise per Tastendruck zwischen der Tag- und der Nachtansicht wechseln oder die Navigation per Gyroskop aktivieren.

In Deutschland aktuell 13 „Wahrzeichen“

Apple hat die ersten 3D-Wahrzeichen gemeinsam mit iOS 15 vor nunmehr bald zwei Jahren eingeführt und die Zahl der hierfür aufwändig umgesetzten Objekte seither stetig erweitert. In den meisten Ländern findet sich hier allerdings noch etliches Potenzial. In Deutschland finden sich beispielsweise bislang nur 13 solcher „Landmarks“ auf die Städte Berlin, Hamburg und München verteilt. In Frankreich hat Apple bislang nur Paris berücksichtigt, dies aber dann dort mit ebenso vielen Einträgen wie in Deutschland insgesamt. Großbritannien verzeichnet mit London ebenfalls nur eine Stadt, jedoch stehen dort insgesamt 37 hinterlegte 3D-Objekte zum Abruf bereit.

Die Landmarks-App lässt sich kostenlos laden. Wer möchte, kann die Entwicklern per In-App-Kauf unterstützen.

Flugplatz-Erkundung Preflight von den gleichen Entwicklern

Die App stammt nicht von Apple selbst, sondern wurde von zwei Apple-Enthusiasten entwickelt, die mit Preflight bereits für eine App verantwortlich zeigen, mit deren Hilfe sich mehr als 8.000 Flughäfen weltweit erkunden lassen. Zum Verkaufspreis von 5,99 Euro erhält man hier über die detaillierten 3D-Ansichten hinaus diverse weitere Informationen inklusive der aktuellen Wetterbedingungen vor Ort.