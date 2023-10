LabKit: Persönliches Kontaktposter für iOS 17 schnell gestaltet

Drei Vorschaufenster zeigen während des Gestaltungsvorgangs stets an, wie das persönliche Kontaktbild in Verbindung auf den dafür unter iOS bestimmten Bildschirmen wirkt. Wenn man zufrieden ist, kann man sein mithilfe der LabKit-Templates zusammengestelltes Kontaktposter über die Exportfunktion von Figma in der korrekten Größe als PNG-Datei herunterladen.

Anwender können darüber hinaus eigene Memoji-Grafiken oder sonstige Bilder importieren und verwenden. Schritt-für-Schritt-Anleitungen hierfür sind in Form von Grafiken in der Vorlagensammlung enthalten.

Insert

You are going to send email to