Samsung Galaxy SmartTag2: Vielseitigeres Design aber Funktionen beim AirTag abgeschaut

Samsung hat seinen AirTag-Konkurrenten SmartTag überarbeitet und präsentiert den Galaxy SmartTag 2 mit deutlich veränderter Optik und erweitertem Funktionsumfang. Die Produktneuheit geht in der kommenden Woche mit einer Preisempfehlung von 39,90 Euro in den Verkauf.

Wenngleich nicht mit dem iPhone kompatibel, lohnt sich ein Blick auf den Galaxy SmartTag2 allein schon mit Blick darauf, wo wir vielleicht Verbesserungspotenzial bei den AirTags sehen. Der „Dingefinder“ von Apple ist seit nunmehr zweieinhalb Jahren unverändert im Handel und setzt anders als die meisten Konkurrenzprodukte darauf, dass man die für den gewünschten Einsatzzweck passende Halterung separat erwirbt.

Samsung hält dagegen an dem bereits bei der ersten Generation der SmartTags gewählten Konzept fest, direkt eine Öse für die Befestigung am Schlüsselbund oder anderen Objekten zu integrieren. Der integrierte Befestigungsring wurde beim neuen Modell jedoch vergrößert und für bessere Haltbarkeit mit Metall ausgekleidet. Zudem hat Samsung die Schutzkategorie seiner SmartTags auf IP67 erhöht, was auch das bis zu 30 Minuten lange Eintauchen in Wasser umfasst.

Die technischen Daten erinnern ansonsten weitgehend an Apples AirTags. So bietet nun auch Samsung einen erweiterten Suchmodus auf Basis von Ultrabreitbandtechnologie (UWB), in dem Nutzer das verlorene Objekt mithilfe von Annäherungspfeilen suche können. Ein Verloren-Modus erlaubt das Hinterlegen von Kontaktinformationen, die einem Finder mit einem Galaxy-Gerät von Samsung angezeigt werden.

AirTag-Alternative mit „Wo ist?“ für 11 Euro

Apples AirTags sind wie gesagt inzwischen seit zweieinhalb Jahren auf dem Markt, jedoch weiterhin kaum zu Preisen unter 30 Euro zu finden – dazu kommt dann auch noch der Preis für eine entsprechende Halterung oder den passenden Schlüsselanhänger.

Die derzeit günstigste mit „Wo ist?“-Integration ausgestattete Alternative zum Original-AirTag dürfte der seit kurzem erhältliche Micflip Tag darstellen, dessen Preis aktuell im Einzelkauf bei lediglich 10,99 Euro liegt, der dann aber auch auf Features wie die Nachbereichssuche über UWB verzichtet.