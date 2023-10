YouTube Premium Lite: Werbefreies YouTube startet in Deutschland

Premium Lite ist eine preisgünstige Mitgliedschaft, bei der Anzeigen auf YouTube und YouTube Kids eingeschränkt eingeblendet werden. In den meisten Videos wirst du keine Anzeigen sehen, bei Musikinhalten und in anderen Bereichen der YouTube App, z. B. im Startseitenfeed oder in den Suchergebnissen, aber schon. Premium Lite umfasst nicht YouTube Music Premium oder erweiterte Funktionen wie Videodownloads und Hintergrundwiedergabe.

Ein wichtiger Hinweis vorab: Die 5,99 Euro gelten nur, wenn ihr das Abo über die YouTube-Webseite abschließt. Per In-App-Kauf über die iOS-App von YouTube fallen stattdessen 7,99 Euro an.

YouTube ist immer für eine Überraschung gut. Vor zwei Wochen erst haben Abonnenten in jenen Ländern, in denen YouTube Premium Lite bislang verfügbar war, ein Kündigungsschreiben erhalten. Jetzt ist das Werbefrei-Abo für YouTube erstmals in Deutschland erhältlich.

