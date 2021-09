Kurz mal abschalten: Die neue Achtsamkeits-App von watchOS 8

Verschnaufpause gefällig? Dann könnt ihr mal einen Blick auf die neue Achtsamkeits-App von watchOS 8 werfen. Apple hat die zuvor unter dem Namen „Atmen“ bekannte Anwendung überarbeitet und im Funktionsumfang erweitert.

In der Standardversion bietet die Anwendung neben der bereits bekannten Atemübung ein neues Feature namens „Reflektieren“, das dazu verleiten soll, einfach mal eine Minute abzuschalten. Mit dem für diesen Herbst angekündigten Start von Fitness+ in Deutschland sollen Abonnenten des Dienstes über die Achtsamkeits-App dann zusätzlich auf geführte Mediationen zugreifen können. Diese Übungen in Audioform erfordern Ohr-oder Kopfhörer und werden Apple zufolge wöchentlich wechseln.

Ihr könnt über die Einstellungen der Apple Watch im Bereich „Achtsamkeit“ auch festlegen, dass ihr morgens oder abends an die Übungen erinnert werden wollt. Darüber hinaus finden sich dort Optionen zur Feinabstimmung, so lässt sich beispielsweise die Stärke des haptischen Feedbacks beim Atmen oder die Atemfrequenz anpassen.

Neue Trainingstypen mit watchOS 8

watchOS 8 hat mit Tai Chi und Pilates auch zwei neue Trainingstypen eingeführt, die sowohl für die körperliche Fitness als auch die achtsame Bewegung von Vorteil sind. Apple verspricht, hier auf Basis der Analyse von Herzfrequenz und Bewegung exakte Kalorienmesswerte zu liefern.

Tai Chi und Pilates lassen sich unter watchOS 8 in der Trainings-App auf der Apple Watch auswählen. Neu verspricht Apple hier zudem erweiterte Funktionen im Zusammenhang mit Fahrradtrainings. Wir haben über darüber berichtet, hatten mit der automatischen Erkennung von Fahrradtrainings bislang jedoch keinen Erfolg. Vielleicht habt ihr mehr Glück, bei uns zeigt die Apple Watch jedenfalls weiterhin nur Lauftrainings auf eigene Initiative hin an.

Fitness+ ab Herbst in Deutschland

Bezüglich des Deutschland-Starts von Fitness+ wird Apple übrigens weiterhin nicht konkret. Apple macht jedenfalls schon kräftig Werbung für das neue Angebot und verspricht auch drei kostenlose Monate in Verbindung mit dem Kauf einer Apple Watch. Möglicherweise erfahren wir ja mehr zu diesem Thema, wenn die Apple Watch Series 7 dann tatsächlich in den Handel kommt. Auch hier gibt Apple den Verkaufsstart noch vage mit „Kommt diesen Herbst“ an.