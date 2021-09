iOS 15: Fehler löscht aus der Nachrichten-App gespeicherte Bilder

iOS 15 hat einen unter Umständen folgenschweren Fehler im Umgang mit aus iMessage gespeicherten Fotos. Sichert man ein Bild aus der Nachrichten-App in seiner Fotosammlung und löscht die betreffende Konversation anschließend aus iMessage, so verschwindet auch das Bild aus der Fotosammlung, sobald der nächste iCloud-Backup ausgeführt wird.

Das Apple-Blog MacRumors hat das Verhalten reproduziert. Zudem haben Nutzer der vor zwei Tagen veröffentlichten Beta 2 von macOS 15.1 bestätigt, das der Fehler auch in dieser Softwareversion weiterhin besteht. Der Vorgang lässt sich reproduzieren, indem man ein beliebiges Bild aus einem Chat in Nachrichten mithilfe der Menüoption „Sichern“ in der Fotos-App speichert und die entsprechende Konversation danach löscht. Das Bild ist dann zunächst noch in der Fotos-App verfügbar und verschwindet, sobald ein iCloud-Backup ausgeführt wird.

Erfreulicherweise dürfte der Kreis der betroffenen Personen vergleichsweise klein sein. In jedem Fall scheint man jedoch gut daran zu tun, auf das Löschen von Nachrichtenverläufen in der iMessage-App zu verzichten, bis Apple eine entsprechende Fehlerbehebung veröffentlicht hat. Stattdessen den iCloud-Backup zu deaktivieren dürfte die weitaus schlechtere Lösung sein, zumindest solange man keine alternativen Datensicherungen erstellt.

Lokale Backups als Ergänzung empfehlenswert

Wer einen Computer mit ausreichend Speicherplatz besitzt, tut wohl ohnehin gut daran, auf lokale Datensicherungen zu setzen – dies ist auch als Ergänzung zu iCloud-Backups empfehlenswert. Auf dem Rechner lassen sich zudem vollständig verschlüsselte Sicherungskopien erstellen und es fallen auch keine Abo-Gebühren an, einen Überblick über die verschiedenen Backup-Optionen für iOS-Geräte findet ihr hier bei Apple.

Verwendet ihr iCloud-Fotos und habt einen Mac, so solltet ihr einen Blick auf die Funktion „Originale auf diesen Mac laden“ in den Einstellungen der Fotos-App werfen. Auf diese Weise könnt ihr eine von iCloud unabhängige lokale Datensicherung all eurer in der iCloud gespeicherten Fotos erstellen, die sich dann wiederum mit den restlichen Mac-Inhalten durch zusätzliche Backups über Time Machine oder dergleichen absichern lässt.