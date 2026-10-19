Kryptohandel startet in der Sparkassen-App

Erste Sparkassenkunden können ab heute Kryptowährungen direkt über die Sparkassen-App kaufen und verkaufen. Das neue Angebot wird von der DekaBank bereitgestellt und soll schrittweise bei weiteren Sparkassen eingeführt werden. Laut DekaBank haben rund 230 Sparkassen Interesse an einer Teilnahme bekundet.

Der Kryptohandel ist direkt in die bestehende Sparkassen-App integriert. Kunden benötigen dafür weder eine zusätzliche Anwendung noch ein Konto bei einer externen Handelsplattform. Voraussetzung ist allerdings, dass die eigene Sparkasse an dem Angebot teilnimmt.

Fünf Kryptowährungen zum Start

Zum Start stehen fünf Kryptowährungen zur Auswahl. Neben Bitcoin und Ethereum können Nutzer auch XRP, Solana und Polygon kaufen und verkaufen. Die DekaBank übernimmt die Abwicklung der Transaktionen und verwahrt die erworbenen Kryptowährungen.

Um das Angebot zu nutzen, müssen Sparkassenkunden zunächst ein separates Krypto-Konto bei der DekaBank eröffnen. Das Konto lässt sich direkt in der Sparkassen-App im Bereich „Anlegen“ eröffnen. Anschließend lassen sich die verfügbaren Kryptowährungen dort handeln.

Für jede Transaktion stellt die DekaBank einen verbindlichen Kauf- beziehungsweise Verkaufspreis bereit, der zehn Sekunden lang gültig bleibt. Innerhalb dieser zehn Sekunden können Kunden den angebotenen Preis akzeptieren. Der Handel ist grundsätzlich rund um die Uhr möglich und nicht an die üblichen Börsenzeiten gebunden.

Sparkassen entscheiden selbst über Teilnahme

Damit erweitert die Sparkassen-Finanzgruppe ihre App um eine zusätzliche Möglichkeit zur Geldanlage. Die DekaBank gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe und ist als Wertpapierhaus der Sparkassen unter anderem für deren Anlagegeschäft zuständig.

Ob und wann der Kryptohandel bei den einzelnen Sparkassen verfügbar sein wird, entscheiden diese selbst. In der Sparkassen-App lässt sich im Bereich „Anlegen“ prüfen, ob die Funktion bereits angeboten wird.