5 Währungen zum Start
Kryptohandel startet in der Sparkassen-App
Erste Sparkassenkunden können ab heute Kryptowährungen direkt über die Sparkassen-App kaufen und verkaufen. Das neue Angebot wird von der DekaBank bereitgestellt und soll schrittweise bei weiteren Sparkassen eingeführt werden. Laut DekaBank haben rund 230 Sparkassen Interesse an einer Teilnahme bekundet.
Der Kryptohandel ist direkt in die bestehende Sparkassen-App integriert. Kunden benötigen dafür weder eine zusätzliche Anwendung noch ein Konto bei einer externen Handelsplattform. Voraussetzung ist allerdings, dass die eigene Sparkasse an dem Angebot teilnimmt.
Fünf Kryptowährungen zum Start
Zum Start stehen fünf Kryptowährungen zur Auswahl. Neben Bitcoin und Ethereum können Nutzer auch XRP, Solana und Polygon kaufen und verkaufen. Die DekaBank übernimmt die Abwicklung der Transaktionen und verwahrt die erworbenen Kryptowährungen.
Um das Angebot zu nutzen, müssen Sparkassenkunden zunächst ein separates Krypto-Konto bei der DekaBank eröffnen. Das Konto lässt sich direkt in der Sparkassen-App im Bereich „Anlegen“ eröffnen. Anschließend lassen sich die verfügbaren Kryptowährungen dort handeln.
Für jede Transaktion stellt die DekaBank einen verbindlichen Kauf- beziehungsweise Verkaufspreis bereit, der zehn Sekunden lang gültig bleibt. Innerhalb dieser zehn Sekunden können Kunden den angebotenen Preis akzeptieren. Der Handel ist grundsätzlich rund um die Uhr möglich und nicht an die üblichen Börsenzeiten gebunden.
Sparkassen entscheiden selbst über Teilnahme
Damit erweitert die Sparkassen-Finanzgruppe ihre App um eine zusätzliche Möglichkeit zur Geldanlage. Die DekaBank gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe und ist als Wertpapierhaus der Sparkassen unter anderem für deren Anlagegeschäft zuständig.
Ob und wann der Kryptohandel bei den einzelnen Sparkassen verfügbar sein wird, entscheiden diese selbst. In der Sparkassen-App lässt sich im Bereich „Anlegen“ prüfen, ob die Funktion bereits angeboten wird.
Entwickler: Star Finanz GmbH
Laden
Not Your Keys, Not Your Coins
+1
Word!
+ 21
Na ja , mit den keys auf einem eigenen, aber kompromittierten Gerät (z.B. von Ledger) sind auch Millionen geklaut worden, wie letzte Woche veröffentlicht.
Ja nu‘:
Augen auf beim Coldwallet Kauf ^^
Not your keys, not your coins!
Lieb gemeinter Hinweis: Stand jetzt ist die Gesetzeslage so, dass voraussichtlich ab dem 1.1.2027 Erträge aus Krypto besteuert werden. Die bisher gültige einjährige Haltefrist (und danach steuerfreier Verkauf) ist dann vorbei!
Was auch gut so ist.
Ansichtssache!
not your keys, not your coins.
not your keys, not your coins
Spätestens wenn die Sparkasse einsteigt, sollte man aussteigen.
Haha. Oh Gott….Die Sparkasse hat Crypto entdeckt. Das ist das offizielle Ende von Crypto. Spätestens jetzt sollten alle aussteigen :D
Mach mal nen Unterschied zw Bitcoin und Crypto!
Bitcoin ist die einzige die dezentral UND limitiert ist.
Mit den oder bei denen würde ich nie und nimmer Kryptos kaufen!
Noch vor 2-3! Haben die einen einbestellt und beraten wollen, das Krypto hochgefährlich ist und eh nur eine Luftblase!! Dieser Deppen haben sogar Überweisungen an eine Kryprobörse verhindert und abgelehnt!!
Das zeigt, dass auch die Sparkassen dazulernen können und Größe zeigen, indem sie jetzt einsteigen.
Das ist jetzt Ironie, oder?
Sehr gut!
Die Überweisung haben sie sicherlich nicht abgelehnt, weil ihnen die Nase nicht gepasst hat. Daneben haben sie nicht Unrecht. Nicht jeder ist in dem Thema drin. Was würde wohl Oma Erna sagen, wenn sie bei 105.000€ eingestiegen wäre, ihr gesamtes Vermögen investiert hätte, weil jemand meinte, Bitcoin wäre eine sichere Wette?
Das selbe was soe damals den Telekom Aktionären gesagt haben
Zeit ist Geld, Tscharlie – mit der Sparkasse wird man auch in Zukunft jedes Next-Big-Thing von Investment versäumen.
Das ist so als wenn der Fleischer Brötchen backen will.
Sparkasse schafft das normale Geschäft kaum und jetzt Hightech!!!!!
Verstehe das Sparkassen Bashing ehrlich gesagt nicht. Unsere Sparkasse hier macht einen guten Job.
Klar, die günstigsten sind sie nicht, aber unser Berater ist super und hat uns schon oft geholfen, gerade, wenn das eigene Leben etwas komplexer ist, man Familie usw. mit einbeziehen muss, hört es bei den meisten Neo-Banken schnell auf.
Wenn man doch mal Bargeld braucht findet man überall eine Filiale.
Das Onlineangebot ist natürlich nicht so fancy wie bei mancher Neobanking Inc., muss es aber auch nicht.
Für Spaßkram, Experimente und alles andere gibt es ja Land auf Land ab genug Angebote.
Du hast du recht, ich bin zumindest nicht unzufrieden, auch wenn es manchmal etwas altmodisch ist, ist es wenigstens seriös.
Sparkasse. Weil Heimat mehr ist als ein Ort.
Was wir heute für selbstverständlich halten, werden wir morgen vielleicht schmerzlich vermissen.
Eine Bank ist nicht einfach nur ein Ort, an dem Geld liegt. Sie ist ein Teil der Gesellschaft. Sie übernimmt Verantwortung. Sie investiert in Menschen, Vereine, Bildung, Kultur und Sport. Sie unterstützt soziale Projekte, stärkt Unternehmen und trägt dazu bei, dass unsere Region lebenswert bleibt.
Die Sparkasse zahlt Steuern, schafft Arbeitsplätze und engagiert sich dort, wo Menschen zu Hause sind. Sie bietet persönliche Beratung, wenn Entscheidungen schwierig werden, Ansprechpartner, wenn das Leben Fragen stellt, und mit ihren Geldautomaten und Geschäftsstellen eine Infrastruktur, die für viele Menschen weit mehr ist als ein Service.
Natürlich kann man ein Konto irgendwo eröffnen. Man kann Gebühren vergleichen, Apps bewerten und sich für das vermeintlich günstigste Angebot entscheiden. Doch die entscheidende Frage ist nicht nur: Was kostet mich meine Bank? Sondern auch: Was gibt sie meiner Region zurück?
Was passiert, wenn persönliche Ansprechpartner verschwinden? Wenn der letzte Geldautomat abgebaut wird? Wenn Vereine keine Unterstützung mehr finden, lokale Projekte an fehlenden Fördermitteln scheitern und Entscheidungen nur noch irgendwo weit entfernt getroffen werden?
Vielleicht werden wir dann erkennen, dass manches, was heute selbstverständlich erscheint, einen Wert hatte, den man nicht in Kontoführungsgebühren messen kann.
Die Sparkasse ist kein perfektes Institut. Aber sie ist ein Institut mit einem besonderen Auftrag: nicht nur wirtschaftlich zu handeln, sondern Verantwortung für die Menschen und die Region zu übernehmen, in der sie tätig ist.
Wer heute eine Sparkasse unterstützt, entscheidet sich nicht nur für eine Bank. Er entscheidet sich auch für ein Stück regionale Zukunft.
Denn Heimat entsteht nicht von allein. Sie entsteht dort, wo Menschen füreinander einstehen, wo Gemeinschaft gefördert wird und wo wirtschaftlicher Erfolg auch der Gesellschaft zugutekommt.
Vielleicht werden sich Menschen in einigen Jahren genau danach sehnen: nach einem echten Ansprechpartner, nach Nähe statt Anonymität, nach Verantwortung statt reiner Gewinnorientierung und nach Unternehmen, die nicht nur Geld in einer Region verdienen, sondern auch etwas an sie zurückgeben.
Die Sparkasse ist mehr als eine Bank. Sie ist ein Versprechen an die Region.
Und manchmal erkennt man den wahren Wert einer Sache erst dann, wenn sie nicht mehr selbstverständlich ist.