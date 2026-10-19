Vorgängermodelle im Preis gesenkt
Lisen Autoladegerät: 136 Watt für 25 Euro
Der Anbieter Lisen hat bei seinen Kfz-Ladegeräten noch eine Schippe draufgelegt und bietet jetzt ein Modell mit 136 Watt Gesamtleistung an. Das Ladegerät verfügt über ein ausziehbares USB-C-Kabel sowie zusätzliche Anschlüsse für USB-C und USB-A.
Als befristetes Angebot gekennzeichnet, lässt sich das derzeit leistungsfähigste der mit ausziehbaren Kabeln ausgestatteten Autoladegeräte von Lisen aktuell für 24,99 Euro bestellen. Der reguläre Preis wird mit 34,99 Euro angegeben.
Lisen hat bei diesem Modell auch die Optik überarbeitet und bietet das Gerät mit runden Kanten und eleganterer Oberfläche an. Zudem soll das geflochtene Nylonkabel gegenüber den Vorgängergenerationen verbessert sein und der Stecker verlässlicher in der Autosteckdose sitzen.
Das integrierte USB-C-Kabel ist 80 Zentimeter lang und kann verbundene Geräte mit bis zu 100 Watt versorgen. Die zusätzlich vorhandene USB-C-Buchse liefert bis zu 36 Watt und über USB-A kann das Ladegerät bis zu 18 Watt Leistung abgeben.
Wir haben selbst schon längere Zeit eines der älteren Modelle des Lisen-Ladegeräts in Verwendung und bislang weder mit dem Stecker noch mit den ausziehbaren Kabeln Probleme. Lisen bietet hier aktuell zwei Vorgänger mit unterschiedlichen Leistungswerten noch günstiger an.
Kabel für USB-C und iPhone…
Der 84-Watt-Adapter für die Autosteckdose ist mit ausziehbaren Kabeln für Lightning und USB-C ausgestattet und hält begleitend noch Buchsen für USB-C und USB-A bereit. Dieses Modell ist bei Amazon derzeit für 16,14 Euro erhältlich.
…oder zwei USB-C-Kabel
Alternativ dazu bietet Lisen auch ein Modell mit 87 Watt Gesamtleistung zum Preis von 19,99 Euro an, das sich optisch nur minimal von der 84-Watt-Version unterscheidet. Hier fehlt allerdings der Lightning-Anschluss und man erhält zwei ausziehbare Kabel für USB-C sowie jeweils eine Buchse für USB-C und USB-A.
136watt über den Zigarettenanzünder? Ich weiß ja nicht
Kommt auf das Auto an, mein Arbeits-Ibiza kann max. 120W und mein privater Golf 180W abgeben.
Und warum postest du dann, wenn du „nicht weißt“??
Man man man, immer gleich frontal seine eigene Meinung nur sehen und nichts anderes. Mein Geschäftsbus kann auch 150Watt laden, trotzdem hätte ich bei über hundert Watt kein gutes Bauch Gefühl … jeder hat seine eigene Meinung.
Es war doch gar keine Meinung meinerseits. Ich weiß nur nicht was ein Post soll, der gleichzeitig vermittelt dass man gar nichts weiß über was man schreibt.
Das wäre Nr. 1 meiner Bedenken.
Nr. 2 wäre dieser optisch (im Auto wenig ansprechende) riesige Klotz im Auto.
Und Nr. 3 die Notwendigkeit bei halbwegs modernen Autos? Selbst mein 2015er ŠKODA hatte mehrere USB-Anschlüsse und sogar eine 230V-Steckdose mit 180 W.
Genau.. meist sind die Anzünder mit 10 A abgesichert. Bei neueren Modellen auch mal 15A. Dann sind meist eh schon leistungsstarke USB Anschlüsse vorhanden.
Ich denke, wenn man den nutzt, sollte man die ein oder andere Ersatzsicherung für den Anzünder dabeihaben.
Bisher absolut zufrieden mit dem Vorgänger .
Klingt nach „Marketing“-Leistungsangabe. :-( Hat jemand mal echte(!) Leistungswerte bei 12V Betrieb? Bei einigen Kandidaten steht wenigstens im Kleingedruckten, dass die volle Leistung nur bei 24V Netzen erreicht wird.
Gibt es tatsächlich Ladegräte der 60W+-Klasse, die bei 12V mit Step-up arbeiten und auch entsprechend Leistung an einem USB-C liefern? Gern mit Links/Typenbezeichnung.