Lisen Autoladegerät: 136 Watt für 25 Euro

Der Anbieter Lisen hat bei seinen Kfz-Ladegeräten noch eine Schippe draufgelegt und bietet jetzt ein Modell mit 136 Watt Gesamtleistung an. Das Ladegerät verfügt über ein ausziehbares USB-C-Kabel sowie zusätzliche Anschlüsse für USB-C und USB-A.

Als befristetes Angebot gekennzeichnet, lässt sich das derzeit leistungsfähigste der mit ausziehbaren Kabeln ausgestatteten Autoladegeräte von Lisen aktuell für 24,99 Euro bestellen. Der reguläre Preis wird mit 34,99 Euro angegeben.

Lisen hat bei diesem Modell auch die Optik überarbeitet und bietet das Gerät mit runden Kanten und eleganterer Oberfläche an. Zudem soll das geflochtene Nylonkabel gegenüber den Vorgängergenerationen verbessert sein und der Stecker verlässlicher in der Autosteckdose sitzen.

Das integrierte USB-C-Kabel ist 80 Zentimeter lang und kann verbundene Geräte mit bis zu 100 Watt versorgen. Die zusätzlich vorhandene USB-C-Buchse liefert bis zu 36 Watt und über USB-A kann das Ladegerät bis zu 18 Watt Leistung abgeben.

Wir haben selbst schon längere Zeit eines der älteren Modelle des Lisen-Ladegeräts in Verwendung und bislang weder mit dem Stecker noch mit den ausziehbaren Kabeln Probleme. Lisen bietet hier aktuell zwei Vorgänger mit unterschiedlichen Leistungswerten noch günstiger an.

Kabel für USB-C und iPhone…

Der 84-Watt-Adapter für die Autosteckdose ist mit ausziehbaren Kabeln für Lightning und USB-C ausgestattet und hält begleitend noch Buchsen für USB-C und USB-A bereit. Dieses Modell ist bei Amazon derzeit für 16,14 Euro erhältlich.

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…oder zwei USB-C-Kabel

Alternativ dazu bietet Lisen auch ein Modell mit 87 Watt Gesamtleistung zum Preis von 19,99 Euro an, das sich optisch nur minimal von der 84-Watt-Version unterscheidet. Hier fehlt allerdings der Lightning-Anschluss und man erhält zwei ausziehbare Kabel für USB-C sowie jeweils eine Buchse für USB-C und USB-A.