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Stammbaum-App ohne Cloud

MonuTree: Familiengeschichte auf dem iPhone dokumentieren
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MonuTree ist eine neue App, die das Erstellen und Verwalten von Stammbäumen auf dem iPhone ermöglicht Damit lassen sich Familienverhältnisse über mehrere Generationen hinweg dokumentieren. Neben Namen und Geburtsdaten können auch Fotos, Lebensereignisse und historische Quellen erfasst werden. Die Grundfunktionen sind kostenlos. Zusätzliche Werkzeuge lassen sich für einmalig 9,99 Euro freischalten.

Im Mittelpunkt steht ein grafischer Stammbaum, der die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern darstellt. Dabei werden neben Eltern-Kind-Beziehungen auch mehrere Partnerschaften sowie Adoptiv-, Stief- und Halbgeschwister berücksichtigt.

Monutree 1

Umfangreiche Stammbaum-Funktionen

Zu jeder Person lassen sich ausführliche Profile anlegen. Neben Geburts- und Sterbedaten lassen sich darin beispielsweise Wohnorte, Berufe, Hochzeiten und Quellenangaben hinterlegen. Auch unvollständige oder ungefähre Datumsangaben werden unterstützt.

Eine Zeitleiste zeigt die Lebensspannen der erfassten Personen und macht sichtbar, welche Familienmitglieder gleichzeitig gelebt haben. Mit dem jüngsten Update wurde zudem eine Funktion ergänzt, die einzelne Familienzweige erkennt und separat darstellt.

Monutree 2

GEDCOM-Import kostenlos möglich

Bereits vorhandene Stammbäume lassen sich kostenlos über das verbreitete GEDCOM-Format importieren. Zudem erlaubt die kostenlose Version die Verwaltung beliebig vieler Personen und Fotos. Ebenfalls kostenlos sind die grafische Stammbaumansicht, die Zeitleiste und die Verwaltung von Jahrestagen.

Für einmalig 9,99 Euro lassen sich zusätzliche Funktionen freischalten. Dazu gehören der PDF- und GEDCOM-Export, die Suche nach doppelten Einträgen und ein Werkzeug zur Berechnung von Verwandtschaftsverhältnissen. Außerdem bietet die Premium-Version automatische Sicherungen, ein Widget für anstehende Jahrestage und die Möglichkeit, den Zugriff auf die App biometrisch abzusichern. Der automatische Datenabgleich zwischen mehreren Geräten über iCloud Drive ist ebenfalls der Premium-Version vorbehalten.

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MonuTree - Stammbaum
MonuTree - Stammbaum
Entwickler: MONUMAKE s.r.o.
Preis: Kostenlos+
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19. Okt. 2026 um 18:16 Uhr von chris Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nett gemeinte Idee, aber wer schon einmal den Stammbaum einer Familie gesehen hat: auf dem IPhone macht das ehrlich gesagt keinen Sinn wegen des viel zu kleinen Bildschirms…

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  • Also ich benutze Family Tree seit einigen Jahren und bin sehr zufrieden damit.

    Hauptsächlich mache ich das alles am MacBook weil das sonst wie schon erwähnt wurde, zu klein ist auf dem iPhone.
    Als Zusatz ist es am iPhone aber ganz nett.

    Gibt es denn diese App auch als native Mac App, ansonsten sehe ich das auch eher nicht so vorteilhaft.

    Family Tree kostet im Vergleich aber auch um einiges mehr für Mac und iPhone … habe das Geld aber bis jetzt noch nicht bereut

    Hab aktuell ca. 11 Generationen und ca. 700 Personen angelegt, hab also schon einige Stunden damit verbracht ;)

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  • Aber sieht doch so aus, als wäre es auch für iPad und Mac. Wenn man sich die App runterlädt, wird das angezeigt …

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