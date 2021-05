HomeKit-App Home+: Funktionserweiterungen und kompakte Widgets

Die HomeKit-App Home+ zählt gemeinsam mit dem Controller für HomeKit zu den leistungsfähigsten iOS-Anwendungen in ihrem Segment. Mit der im Februar veröffentlichten Version 5.0 hat der aus Österreich stammende Entwickler von Home+ nicht nur nennenswerte Funktionserweiterungen implementiert, so kann die App jetzt auch Backups eurer HomeKit-Setups erstellen, Home+ präsentiert sich mittlerweile auch optisch wesentlich ansprechender und übersichtlicher als in den Anfangstagen.

Auf diesen umfassenden Änderungen aufbauend, wird Home+ nun wieder fortlaufend mit neuen Funktionen und Verbesserungen ausgestattet. Dazu zählt beispielsweise die mit der neu veröffentlichten Version 5.1.0 der App nun mögliche Anpassung der Widget-Darstellung. Für die für Kameras, Szenen und Sensoren verfügbaren Heute-Widgets von Home+ steht jetzt optional auch eine kompakte Ansicht und damit die Möglichkeit, mehr Komponenten auf gleichem Raum anzuzeigen, zur Verfügung.

Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, einzelne HomeKit-Geräte in der Standardansicht der Anwendung zu verstecken und so für besseren Überblick zu sorgen. Die Komponenten tauchen dann auch in den einzelnen von Home+ angebotenen Kategorien nicht auf, sondern werden einem separaten Bereich namens „Ausgeblendet“ gesammelt.

Im Bereich Automatisierungen hat der Entwickler zudem die Option hinzugefügt, die Abläufe nach einmaliger Ausführung wieder zu Deaktivieren.

Home+ richtet sich an engagierte und aktive HomeKit-Nutzer. Die App wird vergleichsweise teuer zum Preis von 16,99 Euro angeboten, bietet aber im Gegenzug auch einen gegenüber Apples Standard-Home-Anwendung enorm erweiterten Funktionsumfang. Beispielsweise hatten wir kürzlich erst darüber berichtet, dass sich mit Apps wie Home+ oder Controller für HomeKit die Möglichkeit bietet, HomeKit-Automationen auch nach mehr als vier Stunden automatisch zu deaktivieren.

Home+ ist für das iPhone und iPad optimiert und hat zudem eine Apple-Watch-Anwendung im Schlepptau, mit deren Hilfe man schnell auf ausgewählte Geräte, Sensoren, Kameras und Szenen zugreifen kann.