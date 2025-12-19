OntheGo 7-in-1: Satechi startet magnetischen USB-C-Hub

Der Zubehör-Anbieter Satechi bringt den OntheGo 7-in-1 Multiportadapter nun auch in Deutschland auf den Markt. Der kompakte USB-C-Hub richtet sich an Nutzer von iPhone und MacBook, die unterwegs oder am Arbeitsplatz zusätzliche Anschlüsse benötigen.

Besonderheit des Zubehörs ist die magnetische Befestigung an kompatiblen Geräten, die ohne separate Halterungen auskommt und den Hub direkt am iPhone oder (mit zusätzlichem Metallring) auch am MacBook fixiert.

Sieben Anschlüsse für iPhone und MacBook

Der OntheGo 7-in-1 Multiportadapter kombiniert mehrere Schnittstellen in einem zylindrischen Gehäuse. Zur Ausstattung gehören zwei USB-A-Anschlüsse mit bis zu 5 Gbit pro Sekunde, ein USB-C-Anschluss für Stromversorgung mit bis zu 100 Watt sowie ein HDMI-Ausgang, der eine 4K-Darstellung mit 60 Hertz ermöglicht. Ergänzt wird das Angebot durch einen Ethernet-Anschluss mit bis zu 1 Gbit pro Sekunde sowie einen kombinierten SD- und microSD-Kartenleser nach UHS-I-Standard mit maximal 104 MB pro Sekunde.

Die Verbindung zum Endgerät erfolgt über ein integriertes USB C Kabel, das sich bei Nichtgebrauch einrollen lässt. Dadurch wird kein zusätzliches Kabel benötigt. Über eine magnetische Rückseite kann der Hub direkt an MagSafe kompatiblen iPhones befestigt werden. Ein beiliegender Metallring erlaubt eine entsprechende Nutzung auch an MacBook Air und MacBook Pro.

Kompaktes Zubehör für den mobilen Einsatz

Mit Abmessungen von etwa 7 × 7 × 3 Zentimetern und einem Gewicht von etwa 68 Gramm ist der Adapter kaum größer als ein Ladecase für kabellose Kopfhörer. Damit eignet er sich für den Transport in Tasche oder Rucksack und soll sowohl im Büro als auch unterwegs für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung sorgen.

Der Satechi OntheGo 7-in-1 Multiportadapter ist in Deutschland zu einem Preis von 59,99 Euro erhältlich. Der Hersteller gewährt eine Garantie von zwei Jahren und positioniert den Hub als mobile Anschlusslösung für iPhone und MacBook, wenn zusätzliche Ports benötigt werden.