Kopieren und löschen: iOS 16 jetzt mit flüchtigen Screenshots

Mit dem entscheidenden Vorteil, dass diese nicht mehr das persönlichen Fotoarchiv vermüllen. So werden Bildschirmfotos in iOS 16 fortan eine deutlich flüchtigere Natur haben und direkt wieder verschwinden, nachdem diese weitergereicht bzw. an den Adressaten verschickt wurden.

Dies gibt Anwendern fortan die Möglichkeit Bildschirmfotos über die bekannte Tastenkombination (Seiten- und Lauter-Taste) aufzunehmen, diese zurechtzuschneiden und umgehend wieder zu löschen – die Screenshots aber dennoch für den weiteren Versand als Kurznachricht oder in sozialen Netzen noch immer zur Hand zu haben und das soeben aufgenommene Bildschirmfoto umgehend in entsprechenden Apps einfügen zu können.

Insert

You are going to send email to