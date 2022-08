Powerbanks: Neues Anker-Modell und günstige Baseus-Alternativen

Das Zubehör von Anker kann in der Regel qualitativ überzeugen, reiht sich preislich inzwischen aber längst nicht mehr so günstig ein, wie dies in früheren Jahren der Fall war. Wer eine leistungsfähige Powerbank zu attraktiveren Preisen sucht, wird möglicherweise bei Baseus fündig. Der Hersteller wurde in der Vergangenheit mehrfach von unseren Lesern empfohlen.

Das in Weiß gehaltene Gehäuse der neuen Anker-Powerbank ist mit 1,55 Zentimetern vergleichsweise dünn und misst 7,2 x 15 Zentimeter bei einem Gewicht von 263 Gramm. Der Ein-Aus-Schalter an der Oberseite dient mit seinen eingelassenen LEDs gleichzeitig als Füllstandsanzeige. Ein Ladekabel für den Akku ist im Lieferumfang enthalten.

