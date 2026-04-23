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Vom Stream zum Ticketkauf

Konzertkarten und -termine: Bei Spotify und jetzt auch bei Amazon Music
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Amazon Music erweitert sein Angebot um eine direkte Anzeige von Konzertterminen. Möglich wird dies durch eine Zusammenarbeit mit Bandsintown, einer Plattform für Live-Musik-Events. Nutzer können ab sofort während des Musikhörens sehen, wann und wo ein Künstler auftritt.

Bands In Town Tickets

Die Integration wird schrittweise weltweit eingeführt und soll im Laufe des Frühjahrs vollständig verfügbar sein. Sie steht unabhängig vom genutzten Tarif sowie auf iOS- und Android-Geräten bereit. Konzertdaten werden automatisch in die Künstlerprofile eingebunden, sofern diese zuvor über Bandsintown veröffentlicht wurden.

Direkter Weg vom Streaming zum Ticketkauf

Die neue Funktion verknüpft Streaming und Konzertbesuche enger miteinander. Wer einen Künstler hört, kann direkt im Profil anstehende Auftritte einsehen und sich bei Interesse zum Ticketkauf weiterleiten lassen. Die technische Grundlage bildet eine automatische Synchronisierung der Tourdaten. Künstler müssen ihre Termine nur einmal bei Bandsintown hinterlegen. Änderungen werden anschließend automatisch übernommen.

Amazon Music BandsinTown

Damit baut Amazon Music seine bestehenden Inhalte rund um Künstlerprofile weiter aus. Neben Musik stehen dort bereits Livestreams, Podcasts und Fanartikel zur Verfügung. Die Ergänzung um Konzerttermine soll die Nutzung vereinfachen und zusätzliche Anlaufpunkte innerhalb der App schaffen.

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Entwickler: AMZN Mobile LLC
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Auch Spotify mit Konzert-Fokus

Die neue Integration erinnert an bereits etablierte Funktionen bei Spotify. Dort hatte der Streamingdienst im vergangenen Jahr eine personalisierte Playlist mit Konzertempfehlungen eingeführt, die auf Hörverhalten und Standort basiert. Auch hier werden Nutzer direkt zu Ticketanbietern wie Eventim weitergeleitet.

Spotify Konzerte In Deiner Naehe

Während Spotify auf eine eigene Empfehlungslogik setzt, nutzt Amazon Music nun die bestehende Infrastruktur von Bandsintown. Die Plattform liefert Konzertdaten für zahlreiche Dienste und erreicht nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen registrierte Nutzer.

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Spotify Musik und Podcasts
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23. Apr. 2026 um 14:53 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Apple Music bietet das auch. Verlinkt wird wahlweise auf eventim oder bandsintown.

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