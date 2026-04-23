Firefox: „Schütteln zum Zusammenfassen“ jetzt in Deutschland

Mozilla erweitert seinen mobilen Browser und bringt eine Funktion nach Europa, die wir auf ifun.de bereits im vergangenen Jahr vorstellen konnten. Die Geste „Schütteln zum Zusammenfassen“, die bislang nur in den USA und für englischsprachige Nutzer verfügbar war, erreicht mit Firefox 150 nun auch Deutschland und weitere Länder.

KI-Zusammenfassungen jetzt auch auf Deutsch

Die Funktion erlaubt es, längere Webseiten mit einer einfachen Bewegung oder einem Fingertipp zusammenzufassen. Nutzer können ihr iPhone schütteln oder eine entsprechende Schaltfläche im Browser auswählen, um eine kompakte Übersicht der Inhalte zu erhalten. Gedacht ist dies für Situationen, in denen schnelle Orientierung gefragt ist, etwa beim Überfliegen von langen Artikeln, Rezepten oder Produktbewertungen.

Wie bereits während der ersten Einführung, erfolgt die technische Umsetzung abhängig vom Gerät. Auf neueren iPhones wird die Analyse direkt auf dem Gerät ausgeführt, während ältere Modelle auf eine verschlüsselte Verarbeitung über Mozilla-Server zurückgreifen. Der grundlegende Ansatz bleibt damit unverändert, wird nun aber um zusätzliche Sprachen erweitert.

Neue Funktionen für KI und Datenschutz

Parallel zur Ausweitung der Zusammenfassungsfunktion arbeitet Mozilla an zusätzlichen KI-Einstellungen. Nutzer sollen künftig selbst entscheiden können, ob und in welchem Umfang entsprechende Funktionen aktiv sind. Diese Steuerungsmöglichkeiten werden schrittweise auf iOS und Android eingeführt.

Ebenfalls angekündigt ist ein integriertes VPN, das einen begrenzten Teil des Datenverkehrs im Browser absichert. Dabei wird die eigene IP-Adresse verschleiert, was insbesondere in öffentlichen WLAN-Netzen zusätzlichen Schutz bieten kann. Anders als viele kostenfreie Angebote setzt Mozilla dabei nicht auf Werbung oder die Weitergabe von Nutzerdaten.

Auch an der Organisation geöffneter Tabs wird gearbeitet. Geplante Gruppenfunktionen sollen es erleichtern, mehrere Seiten thematisch zusammenzufassen und später wiederzufinden.