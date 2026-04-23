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Kamerazugriff und neue Aufnahmeoptionen

Insta360 Flow 2: Apple-Watch-Steuerung und neue Aufnahmefunktionen
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Mit dem Flow 2 Pro hatte Insta360 Anfang des vergangenen Jahres einen neuen Smartphone-Gimbal vorgestellt, der sich durch seine Integration von Apples DockKit-Schnittstelle für den Einsatz mit dem iPhone prädestinierte.

Dual View Mode 2500

Nun erweitert der Actioncam-Anbieter die gesamte Flow 2-Serie um zusätzliche Funktionen, die vor allem das freihändige Filmen weiter ausbauen sollen.

Apple Watch als Fernbedienung

Im Mittelpunkt des Updates steht die neue Steuerung über die Apple Watch. Nutzer können Aufnahmen direkt vom Handgelenk aus starten und stoppen sowie Einstellungen anpassen. Auch der Bildausschnitt lässt sich kontrollieren, ohne das iPhone oder den Gimbal berühren zu müssen. Über die digitale Krone der Uhr ist zudem ein stufenloser Zoom möglich.

Die Funktion arbeitet sowohl mit der Kamera-App von Apple als auch mit der Insta360-Anwendung. Für Aufnahmen ohne zweite Person kann dies den Aufbau deutlich vereinfachen.

Kamerazugriff und neue Aufnahmeoptionen

Darüber hinaus bringt das Update eine native Unterstützung mehrerer Objektive auf aktuellen Smartphones. Neben dem iPhone werden auch Geräte von Herstellern wie Samsung oder Google berücksichtigt. Ultraweitwinkel und Teleobjektive lassen sich damit direkt innerhalb der App nutzen, ohne Einschränkungen bei der Auflösung.

Flow 2 DE 2500

Neu ist außerdem ein Dual-View-Modus, der parallele Aufnahmen mit mehreren Kameras erlaubt. So entstehen in einem Durchgang unterschiedliche Perspektiven, etwa eine Kombination aus Hauptkamera und Selfie Ansicht. Ergänzt wird dies durch schnellere 360-Grad-Panoramen, die laut Hersteller in deutlich kürzerer Zeit berechnet werden.

Auch die KI-Funktionen wurden erweitert. Das System kann mehrere Personen gleichzeitig im Bild halten und Bewegungen mit aktivem Zoom verfolgen. Diese Funktionen knüpfen an das bereits bekannte Tracking der Flow Serie an, das im Vorgängermodell weiterentwickelt wurde.

Insta360 Flow Bento

Das Update steht ab sofort über die Insta360-App bereit und wird für bestehende Geräte der Flow 2 Reihe verteilt.

Insta360 verkauft den Flow 2 für 109 Euro, das Flow 2 Plus-Modell mit KI-Tracking kostet 149 Euro, die Flow 2 Pro-Ausführung mit zusätzlichen Accessoires 209 Euro.

Produkthinweis
Insta360 Flow 2 Grau, Gimbal für Smartphones – Zusammenklappbarer KI-Smartphone-Gimbal, KI... 109,99 EUR


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23. Apr. 2026 um 14:03 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hab das Insta360 Flow 2 Pro Creator Bundle und bin grundsätzlich sehr zufrieden damit. Definitiv Upgrade zu meinem DJI vorher.

    Leider manchmal Probleme mit der Konnektivität aber

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  • Ich bin mit dem Ding nie wirklich warm geworden.
    Versuche es jetzt mal mit dem DJI Osmo Pocket 4 …

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  • Ich bin mit dem Ding nie wirklich warm geworden.
    Versuche mein Glück jetzt mal mit DJI Osmo Pocket 4.

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