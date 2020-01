Konzeptstudie: Apple Maps komplett neugestaltet

Der Produkt-Designer Ayman Jaddaa hat sich Mühe dabei gegeben, die Apple Maps-Anwendung komplett umzubauen, dabei aber nicht alle der bisherigen Design- und Interface-Ideen über Bord zu werfen.

Jaddaa bewirbt sich mit durchdachten aber vorsichtigen Neuentwurf der Karten-Applikation um eine Position in Cupertino, die auf sich euch hier vorstellt.

Die Konzept-Studie setzt auf eine aufgeräumtere Benutzeroberfläche, auf eine 3-Tab-Navigation mit „Suche“, „Pendelstrecke“ und „Meins“ und auf eine aufgewertete Anzeige der Metadaten von Kinos, Restaurant und ÖPNV-Angeboten.

In Jaddaas neuer Maps-App lassen sich Locations (ohne Yelp-Umweg) direkt in der Maps-App bewerten, Kinokarten können gekauft und alle Bahnhofs-Shops in einer Übersicht eingesehen werden.

Schneller Verkehrsmittel-Wechsel: Die neue Routenplanung

Der Designer ergänzt seinen umfangreichen Entwurf mit diesem Blogeintrag und begründet hier mehrere seiner Entscheidungen; etwa die Einführung eines neuen Bereiches zur Routenplanung: