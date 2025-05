DJI präsentiert Mavic 4 Pro mit erweiterter Kameratechnik

DJI hat mit der Mavic 4 Pro eine neue Kameradrohne im Programm, die gleichermaßen professionelle Anwender wie auch ambitionierte Hobbyfilmer ansprechen soll.

Drei Kameras mit unterschiedlichen Brennweiten

Die Mavic 4 Pro verfügt über ein System aus drei Kameraobjektiven mit verschiedenen Brennweiten, die ähnlich wie wir es von den neueren iPhone-Modellen kennen, unterschiedliche Perspektiven von Weitwinkelaufnahmen bis hin zu starken optischen Vergrößerungen ermöglichen. Dabei lassen sich Videoaufnahmen in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde erstellen. Bei der Hauptkamera kommt ein Hasselblad-Sensor mit 100 Megapixeln zum Einsatz.

Die beiden Telekameras bieten Sensorauflösungen von 48 beziehungsweise 50 Megapixeln und sind jeweils für spezielle Anwendungen im Bereich Porträt und Langstreckenaufnahme ausgelegt. DJI hebt hervor, dass sich durch die unterschiedlichen Bildwinkel auch filmische Aufnahmen mit gezielter Tiefenwirkung realisieren lassen.

Neuer Gimbal mit 360-Grad-Drehung

Erstmals verbaut DJI in einer Drohne einen sogenannten Infinity-Gimbal, der eine vollständige Rotation um 360 Grad sowie vertikale Aufnahmen bis zu 70 Grad ermöglichen soll. In Kombination mit der Dreifachkamera resultieren daraus neue Aufnahmewinkel, die bei bisherigen Serienmodellen nicht verfügbar waren. Als Beispiel nennt DJI die Möglichkeit, direkt im sogenannten „Dutch Angle“, also einer schrägen Kameraperspektive, zu filmen.

Flugzeit und Hinderniserkennung

Die DJI Mavic 4 Pro soll eine maximale Flugzeit von bis zu 51 Minuten erreichen. Dem Hersteller zufolge wird dieser Wert durch einen optimierten Akku mit 95 Wattstunden Kapazität sowie eine verbesserte Aerodynamik erreicht. Für die Hinderniserkennung bei Tag und in der Dämmerung sorgen sechs Fisheye-Sensoren sowie ein erweitertes visuelles Positionierungssystem, das auch bei schwachem GPS-Signal eine präzise Steuerung gewährleisten soll.

Preise und Verfügbarkeit

Die DJI Mavic 4 Pro ist in verschiedenen Ausstattungsvarianten erhältlich. Die Basisversion trägt eine Preisempfehlung von 2.099 Euro. Ein „Fly More“-Paket, das unter anderem zusätzliche Akkus enthält, wird für 2.699 Euro angeboten. Die sogenannte „Creator Combo“ mit erweitertem Speicher, stärkerem Netzteil und einem Controller vom Typ DJI RC Pro 2 liegt bei 3.539 Euro.