Kompliziert: iCloud-Speicherpläne, Familien und Apple One

ifun.de-Leser Felix beschreitet mit seiner E-Mail an uns noch mal das thematische Minenfeld „iCloud-Speicherpläne und Apple One“. Dieses hatte bereits zur Einführung des neuen Paketangebotes für zahlreiche irritierte Anwender gesorgt, die trotz der vielen Hilfe-Artikel weiterhin (nachvollziehbare) Fragezeichen auf der Stirn hatten.

Felix Fallbeispiel setzt da an, wo unser November-Artikel über die iCloud-Speicherwarnungen aufgehört hat:

Apple One: iCloud-Speicherwarnungen irritieren Anwender

So berichtet der ifun.de-Leser von einem Gespräch mit dem Apple Support, dass initiiert wurde, nachdem der iCloud-Speicher unzureichenden Speicherplatz angezeigt hatte.

Apple One, Familie und persönliche Speicherpläne

Von vorn: Felix hatte das Apple One-Familienabo gebucht und zusätzlich den 200 GB-Speicherplan. Eine rechnerisch völlig ausreichende Lösung, da nur knapp 300 GB iCloud-Speicher belegt waren. Entsprechend wurde der bis dahin genutzt 2 TB-Speicherplan auch gekündigt.

Gestern wurde dann erst der persönliche Speicherplan berechnet, anschließend das Abo für Apple One. Die Speicherübersicht zeigte eine Kapazität von 400 GB, die mit der Familie geteilt wurde. So weit, so gut.

Einen Tag später zeigte die Anzeige dann nur noch einen Gesamtspeicher von 200 GB an. iCloud warnte: Der Speicherplatz sei voll, ein Eingriff des Anwenders vonnöten.

Telefonat mit dem Apple Support

Was folgte war der obligatorische Griff zum Telefonhörer und der Ausflug in die Hotline – während der Wartezeit auf den nächsten freien Apple-Mitarbeiter stellte Felix hier dann in seiner Einkaufsstatistik fest, dass der erst am Tag zuvor berechnete Speicherplan mit 200 GB erstattet wurde. Im Menü wurden alle drei Speicherpläne wieder zur Buchung angeboten.

Hier klärte dann der Apple-Mitarbeiter auf und stellte fest: Felix könnte nur den 2 TB-Speicherplan buchen, die anderen beiden würden automatisch wieder erstattet werden, da diese kleiner bzw. genau so groß wie der in Apple One inkludierte Speicher seien. Der Mitarbeiter verwies dabei auf den Absatz „Wenn du bereits einen iCloud-Speicherplan hast“ des Hilfe-Artikels #HT208147 .

Felix merk an: