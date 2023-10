One Task: Die nächste Aufgabe im Blick

Im App Store tummeln sich viele Aufgabenverwaltungen und To-do-Listen-Applikationen. Der gänzlich kostenfrei erhältliche Download „One Task“ erweitert diese Auswahl nun um eine neue Universal-Applikation für iPhone, iPad und Mac.

Mit interaktivem Widget

Die auf das Wesentliche konzentrierte Applikation ist keine 5 MB groß und tritt mit einem neuen Konzept an: Anwender führen eine Liste zu erledigender Aufgaben, die „One Task“-Applikation zeigt die jeweils nächste und ausschließlich diese, dann prominent in einem Widget auf Sperrbildschirm, Homescreen oder Desktop an.

„One Task“ macht sich hier die neu eingeführte Funktion der interaktiven Widgets zu Nutze und gestattet es, die aktuelle Aufgabe, direkt mit einer Berührung des jeweiligen Widgets als erledigt zu markieren. Ist dies geschehen, zeigt das Widget den nächsten Punkt der aktiven To-do-Liste an.

Entwickler Sindre Sorhus unterstreicht, dass die Simplizität eines der Kernfeatures der Anwendung ist. Beim Einsatz der App müssen sich Nutzer nicht mit Prioritäten, Schlagwörtern, Notizen, Verzeichnissen, Terminen und ähnlichen Parametern herumschlagen, die zum Standardrepertoire moderner Aufgabenverwaltung zählen.

Immer nur eine Aufgabe im Blick

Nutzer sind aufgerufen, ausschließlich solche To-do-Einträge zur App hinzuzufügen, die im Laufe des Tages mit großer Sicherheit erledigt werden und sollten die App nicht mit hunderten von Aufgaben versehen, die doch nur weiter in Richtung Zukunft verschoben werden – „One Task is designed for action, not endless categorization“.

Der Abgleich der eingetragenen Aufgaben erfolgt über Apples iCloud-Infrastruktur und geschieht damit automatisch im Hintergrund. Aktuell jedoch hat One Task mit einem Bug in macOS zu kämpfen, der die Synchronisation verhindert, wenn das Hauptfenster der Mac-Anwendung im Vordergrund ist.