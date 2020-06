Komoot kann jetzt auch für E-Bikes planen

Komoot kümmert sich mit der neuesten App-Version 10.3.16 speziell und E-Biker. Bei der Routenplanung lässt sich fortan auswählen, ob man ausschließlich mit Muskelkraft oder durch einen Akku unterstützt radelt.

Für diesen Zweck wurde der Routenplaner in der App um den zusätzlichen Schalter E-Bike erweitert. Ist diese Option aktiviert, so wird beim Planen von Touren mit dem Fahrrad bzw. wenn es spezifischer sein soll Mountainbike, Rennrad, MTB-Enduro oder dem Querfeldeingefährt Gravelbike ein kleiner Blitz als Symbol dafür angezeigt, dass der Elektroantrieb bei er Routenplanung berücksichtigt wird. Komoot passt dann die geschätzte Dauer der Tour sowie deren Schwierigkeit entsprechend an. Die neue Funktion steht auch bei der Planung über die Webseite zur Verfügung.

Im App Store wird Komoot kostenlos angeboten. Die App eignet sich neben dem Radfahren in erster Linie zum Wandern und hält auch unzählige Routenvorschläge von anderen Nutzern bereit. Zum Testen kann eine Kartenregion kostenlos geladen werden. Weitere Regionen sind einzeln oder als Komplettpaket erhältlich. Komoot bietet seit vergangenem Herbst zusätzlich eine Premium-Option an, die allerdings nur für sehr aktive Nutzer und Sportler sinnvoll ist.