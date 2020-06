Mit Akku: Sonos Move jetzt auch in Weiß erhältlich

Sonos bietet den tragbaren Lautsprecher Sonos Move jetzt auch in Weiß an. Beim Hersteller kann man die neue Farbvariante ab heute vorbestellen, vom 7. Juli an soll ausgeliefert werden.

Wir haben den Sonos Move bei seiner Veröffentlichung im vergangenen Jahr getestet. Der Lautsprecher kann vollumfänglich in ein bestehendes Sonos-System integriert und über einen mitgelieferten Ladeständer mit Strom versorgt werden. Zusätzlich lässt sich der Sonos Move auch bis zu elf Stunden lang im Akku-Betrieb nutzen, wahlweise über WLAN oder als Bluetooth-Lautsprecher. Den Außeneinsatz im Auge, hat Sonos den Move auch nach IP56 gegen Stürze, Staub und Feuchtigkeit geschützt. Die neue Farbvariante „Lunar White“ ist ebenso wie das bisher schon erhältliche „Shadow Black“ zudem besonders resistent gegen UV-Strahlung.

Der Sonos Move kann neben der Einbindung in Sonos-Systeme und seiner Funktion als Bluetooth-Lautsprecher auch über AirPlay 2 angesprochen werden. Ebenso werden die Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa unterstützt. Der Kaufpreis für den Lautsprecher liegt unabhängig von der gewählten Farbvariante bei 399 Euro.