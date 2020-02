Kommt mit iOS 13.4: Safari-Adressen ohne Frust editieren

Ein kleines Experiment für alle Leser, die keine Betas auf ihren Geräten nutzen, sondern die aktuelle iOS-Version 13.3.1 installiert haben. Öffnet Safari, ruft die Webseite www.cloud.com auf, lasst diese fertig laden und versucht anschließend die in der Adressleiste angezeigte URL durch ein zusätzliches „i“ zu www.icloud.com zu ändern.

iOS 13.4b3 includes text editing improvements. You can now immediately tap anywhere in the Safari URL bar to put the cursor there. pic.twitter.com/rdhgXYiR67

— Benjamin Mayo (@bzamayo) February 26, 2020