„Sport im Osten“: Neue MDR-App bietet Live-Berichterstattung

Grüße in die neuen Länder! Lokalsport-Fans aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich ab sofort die neue „Sport im Osten„-App des MDR aus dem App Store laden. Aber Pssssst. Noch ist Softlaunch – offiziell startet die Anwendung erst am 29. Februar.

Unter dem Motto «Deine Region. Dein Sport. Deine APP» bietet der iPhone-Download Nutzern unter anderem die Möglichkeit, regionale Sportereignisse live und komplett werbefrei zu verfolgen. Den Auftakt macht die Nordische-Ski-WM der Junioren in Oberwiesenthal.

„Sport im Osten“ beschreibt sich selbst als Live-App und will sich vorrangig um die Begleitung sportlicher Events mit Video- und Audio-Berichterstattung sowie im textbasierten Liveticker kümmern. Die App ist zudem personalisierbar: Sportfans können nicht nur ihrem Lieblingssport, sondern auch ihrer Lieblingsmannschaft folgen und alle Ergebnisse mit Hilfe von Pushmeldungen im Blick behalten.

Die Rubrik „Fans im Osten“, in der sportliche Ereignisse live aus Turnhallen und von den Sportplätzen des Sendegebietes übertragen werden, die von den Menschen in der Region selbst vorgeschlagen wurden, ist ein weiterer Inhalt der App und erfreut sich bereits seit einiger Zeit in der ARD-Mediathek großer Beliebtheit. Zudem ist das Tippspiel „Experte im Osten“ in der neuen App integriert. Neben aktuellen Sportnews können sich die Userinnen und User auch über Nachwuchstalente, Ehrenamtler in der Region und deren Tätigkeit im Vereins- und Breitensport informieren.