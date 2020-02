Outdoor-Apps: Komoot und Strava mit Verbesserungen zum Saisonstart

Komoot hat diesen Monat neue Funktionen für Mountainbiker implementiert. So ist die App laut ihren Entwicklern jetzt der einzige Routenplaner, der in der Lage ist zu unterscheiden, ob man eine Route bergauf oder bergab fährt. In der Folge kann die App nun zu steile Singletrail-Passagen bergauf vermeiden.

Sobald bei einer Fahrt bergauf mehr als 50 Meter eines Trail-Segments mehr als 10% Steigung aufweisen, führt Komoot die Route hier jetzt über flachere Wege und verwendet die steileren Trails ausschließlich für Downhill-Fahrten. Ausführlich beschreiben die Entwickler diese Neuerung hier.

Darüber hinaus zeigt Komoot nun auch zusätzliche Warnhinweise wie „steiler Anstieg“, „Zutritt beschränkt“ und „nicht geeignete Oberfläche“ an, um die Tourenplanung zu vereinfachen. Eine detaillierte Zeichenerklärung findet ihr im Handbuch zur App.

Strava optimiert Apple-Health-Sync

Strava legt, nachdem bereits Mitte des Monats der Import von Aktivitätsdaten aus Apple Health eingeführt wurde, in Sachen Synchronisierung weiter nach. Den Entwicklern zufolge werden die Daten zwischen der App und Apple Health nun regelmäßiger abgeglichen, zudem umfasst der Austausch nun auch mit einer Drittanbieter-App aufgezeichnete Kalorien und Distanz.