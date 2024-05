App-Wassermelder von X-Sense: Hier hat jemand mitgedacht

Wir haben ja kürzlich schon die smarten Rauchmelder von X-Sense vorgestellt. Angesichts des dabei unserer Meinung nach sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses haben weitere Produkte des Herstellers unser Interesse geweckt. Allem voran die ebenfalls mit App-Anbindung versehenen smarten Wassermelder von X-Sense.

Zunächst hier allerdings ein wichtiger Hinweis: Es gibt die Wassermelder von X-Sense über WLAN vernetzbar und mit der Basisstation des Herstellers kompatibel, aber ebenso auch „dumm“ als günstige Einzelgeräte. Wir sprechen hier von der mit der Produktnummer SWS51 angebotenen WLAN-Variante, die vor allem deswegen besser ist, weil ihr die Alarmhinweise ortsunabhängig auch aufs iPhone bekommt. Bei einem Netzwerkausfall reagieren die Melder wie die einfache Gerätevariante jeweils für sich und ausschließlich mit lokalen Warnhinweisen.

Einen unbestreitbaren Vorteil gegenüber einem großen Teil der sonst auf diesem Markt verfügbaren Geräte bieten die Wassermelder von X-Sense bereits konstruktionsbedingt. Die Sensoren erfassen nicht nur auf der Standfläche des Geräts auftretende Nässe, sondern können auch so positioniert werden, dass bereits das Tropfen eines Wasserhahns oder Siphons einen Alarm auslöst. Zusätzlich zu den vier Kontakten an der Unterseite sind zwei weitere Kontakte in einer Rinne an der Oberseite des Wassermelders platziert, die auch schon auf eine geringe austretende Wassermenge reagieren können.

Basisstation Voraussetzung für App-Anbindung

Für die App-Anbindung wird wie bei den Rauchmeldern von X-Sense die Basisstation SBS50 vorausgesetzt. Falls ihr diese bereits besitzt, könnt ihr die Wassermelder einzeln für 20 Euro oder etwas günstiger im Dreierpack kaufen. Ansonsten bietet der Hersteller für 60 Euro auch ein aus drei Wassermeldern und einer Basisstation bestehendes Starterset an.

Die Wassermelder sind mit wenigen Fintertipps aktiviert und in die App eingebunden. Anschließend wird noch ein Funktionstest empfohlen, bevor die Geräte dann an ihrem Einsatzort platziert werden. X-Sense spricht von einer Reichweite von bis zu 500 Metern, was die Aufstellung im Freien betreffen dürfte. Hier funktionieren die Melder über mehrere Räume und zwei Stockwerke verteilt absolut zuverlässig.

„Schlummerschaltung“ für Alarme

Ein Alarmfall wird zum einen durch Piepsen und Blinken des auslösenden Wassermelders und zudem eine Sirene in der Basisstation signalisiert. Ergänzend schickt das System noch eine Push-Mitteilung inklusive Name und Standort des Melders aufs iPhone.

Der Alarm ertönt so lange, bis man entsprechende Maßnahmen ergreift. Man kann den Melder selbst per Knopfdruck stumm schalten oder nutzt eine ausgesprochen gute Option in der X-Sense-App: Mithilfe der Option „Später erinnern“ könnt ihr den Alarm für einen Zeitraum zwischen 10 Minuten und 12 Stunden pausieren. Ist die Feuchtigkeit bis dahin nicht beseitigt, geht der Alarm erneut los.

Batterien auswechselbar

Aufgrund ihrer oben beschriebenen zusätzlichen Tropferkennung fallen die Wassermelder von X-Sense etwas größer aus. Der Durchmesser beträgt 8 Zentimeter, mit einer Höhe von 29 Millimetern lassen sich die Geräte aber immer noch gut an den für einen Wasserschaden prädestinierten Stellen platzieren.

Im Inneren der Wassermelder arbeiten zwei AAA-Batterien, die mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren kalkuliert werden und bei Bedarf auch ausgetauscht werden können. Falls ihr euch über die auf der Produktseite angegeben „Lebenszeit“ von fünf Jahren wundert: Wir haben diesbezüglich beim Hersteller nachgefragt und es ist nicht so, dass die Geräte dann zwingend den Geist aufgeben – unter gewöhnlichen Bedingungen könne man die Wassermelder auch über diese Zeit hinaus normal weiterverwenden.