Knotwords: Ein starkes aber schwieriges Anagramm-Wort-Puzzle

Der frisch veröffentlichten iPhone-Applikation Knotwords geben wir eine Download-Empfehlung mit auf den Weg. Die neueste Idee des Spiele-Entwicklers Zach Gage, der seinerseits bereits mit pfiffigen Titeln wie Flipflop Solitaire, Really Bad Chess und Ridiculous Fishing begeistern konnte, springt auf den vor allem von Wordle befeuerten Wort-Spiel-Trend auf, denkt dabei jedoch um die Ecke.

Vor dem Download der wichtige Hinweis: Knotwords lässt sich momentan nur in englischer Sprache spielen, macht jedoch auch ohne massiven Wortschatz Spass, da die zur Verfügung stehenden Buchstaben durchgängig angezeigt werden.

Richtige Wörter werden markiert

Die App selbst ist schnell beschrieben: Knotwords versorgt euch mit Buchstabengittern, die an klassische Mini-Kreuzworträtsel aus der Sonntagszeitung erinnern, gibt jedoch die Buchstaben vor, die zur Lösung benötigt werden. Wie bei einem Anagramm müsst ihr diese so in die dafür vorgesehenen Kästchen einsetzen, dass richtige Lösungswörter entstehen und benachbarte Buchstaben mit genutzt werden können.

Knotwords denkt dabei um die Ecke und lässt euch mitunter auch Kästchen eines anderen Wortes ausfüllen. In der App wird dabei, ähnlich wie bei Sudoku-Spielen, angezeigt welche Buchstaben noch nicht genutzt wurden und als nächstes eingesetzt werden müssen.

Kostenlos spielbar, mehr Rätsel per Einmalkauf

Wer sich zu den Fans der kleinen Kreuzworträtsel aus der New York Times zählt – von denen sich in der NYT-Crossword-App täglich eines kostenlos lösen lässt – der wird auch seinen Spass mit Knotwords haben. Die herausfordernde App für iPhone und iPad lässt sich kostenlos laden und bietet mehrere kostenlose Spiele an. Wer auf eine noch größere Auswahl an Spielen zugreifen möchte kann Knotwords Pro für einmalig 12 Euro oder im Jahresabonnement zu jährlich 5,49 Euro erwerben.

Das Hineinschnuppern ist jedoch gänzlich kostenlos und setzt weder ein Abo noch einen Nutzer-Account voraus.