Anker Soundcore Motion Boom Plus: 80 Watt Audioleistung zum Mitnehmen

Anker will den neuen Soundcore Motion Boom Plus am 30. Mai hierzulande in den Handel bringen. Als unverbindliche Preisempfehlung nennt der Hersteller 179,99 Euro, der Einführungspreis wird dann wie gewohnt wieder deutlich unter dieser Preisansage liegen.

Der Soundcore Motion Boom Plus basiert auf dem derzeit für 85 Euro erhältlichen Soundcore Motion Boom und zeigt sich zwar mit vier Stunden weniger Akku-Laufzeit, jedoch im Audiobereich deutlich Leistungsfähiger ausgestattet. Insgesamt hat der Hersteller im neuen Modell Boom Plus jeweils zwei 3,5-Zoll-Tieftöner mit 30 Watt und zwei Hochtöner mit 10 Watt verbaut, die mit zusammen 80 Watt für druckvollen aber kristallklaren Klang sorgen sollen.

Insert

You are going to send email to