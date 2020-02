Wird immer besser: Freie Onlineradio-App Cuterdio

Im vergangenen Dezember erstmals auf ifun.de erwähnt, entwickelt sich die kostenfreie Onlineradio-App Cuterdio hervorragend.

Mittlerweile liegt das App-Projekt des süddeutschen Entwicklers Johann Weiher auch in einer Mac-Version vor, sichert die Song-Informationen der zuletzt gespielten Titel in einer Timeline, zeigt Cover in Sperrbildschirm, Mitteilungszentrale und auf der Apple Watch an und hat die Sendersuche seit der initialen Ausgabe deutlich verbessert.

Jetzt ist die kostenlose Internetradio-App, die euch den direkten Zugriff auf ein Verzeichnis von 25.000+ Online-Radio-Sendern gestattet, in Ausgabe 1.3.4 erhältlich und hat neben der Autoplay-Funktion zum App-Start nun auch den automatischen Verbindungsaufbau bei kurzfristigen Unterbrechungen der Internetverbindung eingeführt. Sehr gut.

Cuterdio gefällt uns nicht nur wegen des unprätentiösen Auftritts, sondern auch wegen des konsequenten Verzichts des Entwicklers auf jegliches Marketing-Blabla.

Die App nimmt ihre Nutzer-Community ernst, und bietet sowohl eine öffentliche Roadmap für die nächsten Versionen als auch ein ordentliches Changelog für Mac- und iOS-Ausgabe an.

Ein ähnlich empfehlenswertes Hobby-Projekt aus Deutschland: Die Podcast-App Procast.