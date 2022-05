Klimaanlagen-Steuerung von tado°: Neues Setup zur Sommer-Saison

Die 99 Euro teure Klimaanlagen-Steuerung ist ein Infrarot-Modul, das als Universal-Fernsteuerung mit nahezu allen Klimaanlagen und Wärmepumpen eingesetzt werden kann, die ihrerseits mit einer regulären Fernsteuerung ausgeliefert werden. Der Vorteil beim Einsatz der tado°-Lösung: Die unter dem Dachboden oder im Büro aufgestellte Klimaanlage lässt sich so auch ohne Sichtkontakt über die iPhone-App des Anbieters steuern, in HomeKit-Automationen einbinden und aus der ferne schon mal anwerfen, während man sich gerade noch auf dem Weg in die heimischen vier Wände befindet.

