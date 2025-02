Klarna Plus: Neues Member-Abo taucht in Deutschland auf

Anfang des vergangenen Jahres erweiterte der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna sein Angebot und führte mit “Klarna Plus” erstmals ein kostenpflichtiges Abonnement ein.

Der Dienst startete damals ausschließlich für Kunden in den Vereinigten Staaten und wurde direkt über die Klarna-App angeboten. Zum Preis von monatlich 7,99 US-Dollar sollten Klarna-Abonnenten Zugang zu besonderen Angeboten und Funktionen erhalten, darunter der Wegfall von Gebühren für den sogenannten “One Time Card”-Dienst sowie doppelte Bonuspunkte im Klarna-Bonusprogramm.

Mit der Einführung des Abos bewegte sich Klarna über den ursprünglichen „Buy Now, Pay Later“-Service hinaus.

Vorteile für Abonnenten

Kunden von “Klarna Plus” sollten von mehreren exklusiven Angeboten profitieren. Dazu gehört neben den doppelten Bonuspunkten auch die Möglichkeit, bei ausgewählten Händlern wie Nike, Macy’s oder Instacart Rabatte in Höhe von bis zu 30 US-Dollar pro Monat zu erhalten. Zudem entfällt die Servicegebühr für Zahlungen mit der “One Time Card”, die es ermöglicht, bei Händlern außerhalb des Klarna-Netzwerks in Raten zu zahlen.

Member-Abo taucht in Deutschland auf

Nun sieht es so aus, als ob Klarna ein vergleichbares Angebot auch in Deutschland vorbereitet. Wie erste ifun.de-Leser berichten, sei in der Klarna-App kurz eine Anzeige für „Klarna Essentials“ eingeblendet worden.

Dabei habe es sich um ein Abonnement gehandelt, das für eine monatliche Gebühr von 2-3 Euro zusätzliche Cashback-Vorteile sowie höhere Zinsen auf Tagesgeld versprochen habe. Die Anzeige sei jedoch nur für kurze Zeit sichtbar gewesen und sei aktuell nicht mehr auffindbar.

Unsere Anfrage an Klarna diesbezüglich wartet zur Stunde noch auf eine Reaktion.

Erst kürzlich hatte Klarna die Stocard-App eingestellt, die der Zahlungsanbieter vor zwei Jahren geschluckt hat. Wir haben euch damals SuperCards als Alternative ans Herz gelegt.

Mit Dank an Kai und Luis!