Zwei Tarife für digitale Abos und Versicherungen
Klarna: Neue Premium- und Max-Mitgliedschaften kosten bis zu 45 Euro
Der Zahlungsdienstleister Klarna ergänzt sein Angebot um ein kostenpflichtiges Mitgliedschaftsmodell. Kundinnen und Kunden können zwischen zwei Tarifen wählen: „Premium“ für 17,99 Euro und „Max“ für 44,99 Euro im Monat. Beide Angebote bündeln Reisevorteile, Versicherungsleistungen und digitale Abonnements in einem festen monatlichen Paket.
Zwischen 18 und 45 Euro monatlich
Im Unterschied zu herkömmlichen Kreditkartenmodellen setzen die Klarna-Pläne nicht auf Mindestumsätze oder Kreditverpflichtungen. Vielmehr stehen fixe Leistungen im Vordergrund, die ohne zusätzliche Ausgaben nutzbar sind. Offenbar will man sich etwas unabhängiger von den Zinseinnahmen der vermittelten Ratenzahlungen machen.
Die Premium-Variante beinhaltet unter anderem eine weltweite Reiseversicherung, eine silberne oder schwarze Metallkarte sowie 0,5 Prozent Cashback auf Zahlungen mit dem hinterlegten Klarna-Guthaben – also auf Augenhöhe mit der kostenfreien Amazon VISA. Zusätzlich lassen sich aus einem Pool von Partnerdiensten Abonnements auswählen, darunter digitale Angebote wie BILD, Blinkist, The New York Times oder WELT. Laut Anbieter ergibt sich daraus ein rechnerischer Jahreswert der Leistungen von über 2.000 Euro.
Max-Mitgliedschaft mit Lounge-Zugang
Das Max-Paket richtet sich an Vielreisende und erweitert das Angebot deutlich. Für monatlich 44,99 Euro erhalten Nutzer zusätzlich eine Reiserücktrittsversicherung, Versicherungsschutz für Mietwagenbuchungen sowie unbegrenzten Zugang zu Flughafenlounges weltweit über LoungeKey. Das Cashback steigt auf 1 Prozent, die Metallkarte wird in Roségold ausgegeben. Neben den bereits in Premium enthaltenen Abos kommen weitere Dienste wie ASMALLWORLD oder Audiobooks.com hinzu. Der geschätzte jährliche Gegenwert soll laut Klarna mehr als 5.000 Euro betragen. Vorausgesetzt natürlich, man nutzt alle angebotenen Optionen auch
Die Einführung der neuen Mitgliedschaften ist weltweit geplant. In ersten Märkten soll der Start zeitnah erfolgen. Neue Partnerschaften und Angebote will Klarna fortlaufend über die eigene App kommunizieren.
Zuletzt hatte Klarna im Sommer ein eigenes Mobilfunkangebot gestartet.
Entwickler: Klarna Bank AB
Laden
Warte, Geld zahlen, um Geld ausgeben zu können? Echt?
„Beide Angebote bündeln Reisevorteile, Versicherungsleistungen und digitale Abonnements in einem festen monatlichen Paket“
Das ist Marketing-Sprech für das was @Max gesagt hat.
Das beste und günstigste Versicherungspacket habe ich bei N26 Metal gefunden
N26 ist aber unsicher, hat Akzeptanzprobleme im Ausland und hat miserablen Kundenservice.
IChef, was für ein Quatsch. Dafür gibt’s keine belastbaren Fakten und Quellen. Ich nutze N26 seit 2016?! Als sie noch Number 26 hießen und hatte noch nie Probleme in über 20 Ländern. Von Barbados, Antigua bis hin zu Singapur über Portugal, Norwegen kein Problem mit meiner N26 Mastercard Debit. Im Gegensatz zu anderen „echten“ Kreditkarten von VR, Sparkasse, Barcleys etc….
Ich reise viel und hatte im Ausland noch nie Probleme mit der Akzeptanz.
Kann ich betätigen, die Versicherungen (Allianz NL) sind der Hammer. Musste sie auch schon mal in Anspruch nehmen und haben mir ca. 7500 Euro für eine Kreuzfahrt gerettet. Seit Jahren nur noch N26 Metal! Glaube ich zahle 165 Euro im Jahr für alles. Geschenkt wenn man die Spaces, Karten, komplett kostenfreies Depot, Tagesgeld etc. Mit dazu betrachtet. Aber schon die Versicherungen sind der Brüller. Könnt ja mal bei ADAC und co schauen was ne Reiserücktritt für ne teure Reise (5-10k) kostet. N26 Allianz deckt bis zu 10k ab und wichtig: nicht nur Ehepartner sondern auch „nur“ Lebensgefährte, Freund und Freundin, Kinder im gleichen Haushalt. Vollkasko!
Ja, aktuell auch mein Favorit. Bei Klara habe ich bereits ausgehört zu lesen, wo die Karte rosa sein soll… da war ja selbst Alex mit ihrer billig bedruckten Metallkarte in grau/silber noch besser als das was Klarna nun anbieten will -.-
C24 find ich am besten
Ist nicht wirklich vergleichbar oder?
Lohnt sich je nach Heimatflughafen schon wenn man 2-3 mal im Monat fliegt.
Komischer Anbieter dafür aber grundsätzlich interessant :-)
Absolut uninteressant. Dann eher Revolut oder N26, bei N26 Metal nutze ich sehr gerne das flexible Lounge Feature in Coop mit Dragonpass. Vorteil man kann den Pass immer zurück geben und bekommst instant sein Geld wieder, hat keinerlei Verpflichtungen und ist auch nicht auf ein Dragonpass Abo angewiesen. N26 Metal ist in D fast alternativlos für Reisende. Außer man will und weis ne Amex Platinum zu nutzen…
Mich würde interessieren, ob man wie bei der Amex Platinum eine Begleitperson (+1) mit in die Lounge nehmen kann.
Ja kann man.
Habe deine Frage falsch gelesen. Sry. Dachte du hast nach Amex Platinum gefragt. Ich weis nicht ob das bei Klarna auch geht.
Na klar … sicher nicht.
Ich habe die Amex Platinum. Dadurch bei SIXT, Hertz, Avis, Europcar, National, den zweithöchsten Platin Status. Das Gleiche hat meine Frau mit der kostenlosen Partner Platinum Karte. Dazu kommt Vollkasko bei Mietwagen. Gold Status bei Hilton, Radisson, usw.
Das sind Vorteile, die man nicht gleich sieht.
N26 Metal haben wir beide auch. Seit 6 Monaten habe ich noch bunq Elite.
Warum? Bunq bietet Kinderkonten für unsere Kinder an. bunq Pro sind das. Und 25 Spaces, und vor Allem auch Spaces unter den verzinsten Tagesgeldkonten.
Ich würde sofort wieder bei N26 Metal bleiben als Haupt-Lohnkonto, wenn sie Kinderkonten anbieten würden.
Revolut hatte ich auch kurz, auch hier gibt es Kinderkonten, aber die Spaces haben keine eigene IBAN. Also unbrauchbar.
Die Krönung wäre: N26 Metal + ein Kinderkonto unten dran. Dazu für +2,99€ / Monat auf 10 Spaces erhöhen.
Der Kundenservice ist 1a als Metal Kunde! Sofort hat man Jemanden am Telefon. Top!
Schade, dass nicht.
Alles in allem für uns: Amex Platinum für alle Ausgaben, Urlaube, usw.
Zusätzlich habe ich bunq Elite, meine Frau N26 Metal (ich noch N26 Metal, bis es ausgelaufen ist).
Amex? Die niedrigste Akzeptanz in EU! Eigentlich richtig ärgerlich! Habe es runtergestuft, günstigere Karte im Besitz nur noch wegen Verkehrsrechtschutz.