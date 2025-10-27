Klarna: Neue Premium- und Max-Mitgliedschaften kosten bis zu 45 Euro

Der Zahlungsdienstleister Klarna ergänzt sein Angebot um ein kostenpflichtiges Mitgliedschaftsmodell. Kundinnen und Kunden können zwischen zwei Tarifen wählen: „Premium“ für 17,99 Euro und „Max“ für 44,99 Euro im Monat. Beide Angebote bündeln Reisevorteile, Versicherungsleistungen und digitale Abonnements in einem festen monatlichen Paket.

Zwischen 18 und 45 Euro monatlich

Im Unterschied zu herkömmlichen Kreditkartenmodellen setzen die Klarna-Pläne nicht auf Mindestumsätze oder Kreditverpflichtungen. Vielmehr stehen fixe Leistungen im Vordergrund, die ohne zusätzliche Ausgaben nutzbar sind. Offenbar will man sich etwas unabhängiger von den Zinseinnahmen der vermittelten Ratenzahlungen machen.

Die Premium-Variante beinhaltet unter anderem eine weltweite Reiseversicherung, eine silberne oder schwarze Metallkarte sowie 0,5 Prozent Cashback auf Zahlungen mit dem hinterlegten Klarna-Guthaben – also auf Augenhöhe mit der kostenfreien Amazon VISA. Zusätzlich lassen sich aus einem Pool von Partnerdiensten Abonnements auswählen, darunter digitale Angebote wie BILD, Blinkist, The New York Times oder WELT. Laut Anbieter ergibt sich daraus ein rechnerischer Jahreswert der Leistungen von über 2.000 Euro.

Max-Mitgliedschaft mit Lounge-Zugang

Das Max-Paket richtet sich an Vielreisende und erweitert das Angebot deutlich. Für monatlich 44,99 Euro erhalten Nutzer zusätzlich eine Reiserücktrittsversicherung, Versicherungsschutz für Mietwagenbuchungen sowie unbegrenzten Zugang zu Flughafenlounges weltweit über LoungeKey. Das Cashback steigt auf 1 Prozent, die Metallkarte wird in Roségold ausgegeben. Neben den bereits in Premium enthaltenen Abos kommen weitere Dienste wie ASMALLWORLD oder Audiobooks.com hinzu. Der geschätzte jährliche Gegenwert soll laut Klarna mehr als 5.000 Euro betragen. Vorausgesetzt natürlich, man nutzt alle angebotenen Optionen auch

Die Einführung der neuen Mitgliedschaften ist weltweit geplant. In ersten Märkten soll der Start zeitnah erfolgen. Neue Partnerschaften und Angebote will Klarna fortlaufend über die eigene App kommunizieren.

Zuletzt hatte Klarna im Sommer ein eigenes Mobilfunkangebot gestartet.