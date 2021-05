Klarna mit massiven Problemen: Nutzer sehen fremde Konten

‎Klarna | Shop now. Pay later.

Klarna wurde 2005 in Schweden gegründet und arbeitet eigenen Aussagen zufolge weltweit mit über 250.000 Händlern, darunter H&M, Spotify, Media Markt, Adidas und die Deutsche Bahn. Die Zahl der aktiven Klarna-Kunden wird derzeit mit 90 Millionen angegeben. Erst seit wenigen Wochen bietet Klarna hierzulande ein Girokonto mit Apple-Pay-Integration an.

Klarna selbst hält sich mit Informationen zu den Problemen derzeit zurück, getroffene Aussagen lassen sich aber durchaus als Bestätigung der Berichte deuten. So teilt das Unternehmen mit, dass es aufgrund eines technischen Fehlers derzeit zu Störungen der Systeme komme und man bemüht sei, den Fehler zu beheben. Klarna hat in diesem Zusammenhang mittlerweile offenbar auch die Möglichkeit für Kunden blockiert, sich über die hauseigenen App anzumelden.

