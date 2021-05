ALDI TALK: Neue Jahrespakete ab 10. Juni

Die Jahrespreise beginnen mit der kleinsten Option, dem Jahrespaket XS, bei 59,99 Euro. In diesem Preis sind 12 Gigabyte Datenvolumen sowie Flatrates für Telefonie und SMS-Versand enthalten. Die größeren Pakete unterscheiden sich dann mit Blick auf das beinhaltete Datenvolumen. Generell ist die Datennutzung mit bis zu 25 Mbit/s im Download und bis zu 10 Mbit/s im Upload Bestandteil der Tarife. Nach Verbrauch des Datenvolumens wird die Geschwindigkeit im Upload und Download auf 64 kbit/s gedrosselt. Das Jahrespaket S stattet ALDI TALK jetzt mit 50 statt bislang 40 Gigabyte Datenvolumen aus. Hier die drei in diesem Sommer verfügbaren Pakete im Überblick.

Mit zwei Wochen Vorlauf kündigt ALDI TALK die Verfügbarkeit seiner neuen Jahrespakete an. Vom 10. Juni bis 15. Juli wird der Discounter die Komplettpakete mit Mobilfunk, SMS und Datenvolumen in drei verschiedenen Varianten anbieten.

