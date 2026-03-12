Das im Herbst erwartete iPhone mit faltbarem Bildschirm soll über spezielle iOS-Anpassungen und erweiterte Multitasking-Funktionen verfügen. Dies berichtet der Bloomberg-Autor Mark Gurman unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Grundlage hierfür liefert demnach der im aufgeklappten Zustand mit einem iPad mini vergleichbare Innenbildschirm des Geräts.

Wir haben bereits Ende vergangenen Jahres CAD-Grafiken mit den voraussichtlichen Abmessungen des Geräts erhalten und auf den nur geringen Unterschied des inneren Bildschirms zum iPad mini hingewiesen. Zusätzlich soll das „iPhone Fold“ über einen kleineren Außenbildschirm verfügen.

Neue iOS-Oberfläche für größere Displays

Dem Bericht zufolge soll das iPhone-Betriebssystem zusätzliche Layout-Optionen erhalten, die sich stärker an der Darstellung auf dem iPad orientieren. Auf dieser Grundlage könnten Anwendungen nebeneinander dargestellt werden und man könnte das Gerät für Aufgaben nutzen, bei denen mehrere Programme gleichzeitig sichtbar sein sollen.

Auf die Möglichkeit, mehrere frei verschiebbare Fenster zu verwenden, wie sie auf dem iPad möglich sind, wird man auf dem Klapp-iPhone voraussichtlich aber verzichten müssen. Stattdessen sollen lediglich zwei Apps gleichzeitig angezeigt werden können, vergleichbar mit den Multitasking-Funktionen älterer Versionen des iPad-Betriebssystems.

Änderungen bei Kamera und Entsperrung

Beim äußeren Bildschirm des faltbaren iPhones soll erstmals eine kleine Öffnung im Display für die Frontkamera verwendet werden. Dieses sogenannte Hole-Punch-Design würde die bislang verwendete Notch-Aussparung aktueller iPhone-Modelle ersetzen.

Im Zuge dieser Änderung wird Apple angeblich auch das Entsperrsystem anpassen. Statt der Gesichtserkennung Face ID soll dabei ein Fingerabdrucksensor im seitlichen Einschaltknopf zum Einsatz kommen. Damit würde erstmals seit mehreren Jahren wieder ein iPhone mit Touch ID auf den Markt kommen.