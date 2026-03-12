Apple Arcade: Drei Monate zum Preis von einem

Das passt doch perfekt zu der gestrigen Ankündigung von Apple, das Adventure-Spiel „Dredge“ auf Apple Arcade zu bringen. Wer sich für das Spiele-Abonnement interessiert und auf eine der regelmäßigen Sonderaktionen von Apple wartet, weil er nicht den vollen Preis bezahlen will, kann jetzt zuschlagen. Aktuell bekommt man Apple Arcade drei Monate lang zum Preis von einem.

Nachdem uns mehrere Leser auf die Aktion hingewiesen haben, können wir die Verfügbarkeit bestätigen. Offenbar können auch Apple-Kunden von der Aktion profitieren, die zuvor schon kostenlose Testversionen oder im Preis reduzierte Angebote für das Abo genutzt haben. Beides trifft bei uns zu, dennoch wird die Aktion im Apple-Arcade-Bereich des App Store angezeigt.

Verlängert sich automatisch

Ihr müsst lediglich darauf achten, dass sich das Abonnement nach Ablauf der drei Monate automatisch zum vollen Preis verlängert. Dann werden die 6,99 Euro nicht mehr pauschal für drei Monate, sondern jeden Monat aufs Neue fällig.

Im Rahmen von Apples Spiele-Abonnement lassen sich mehr als 200 Spiele ohne weitere Kosten oder Werbung in vollem Umfang nutzen. Die in diesem Rahmen verfügbare Auswahl wechselt immer mal wieder, vor allem kommen monatlich auch neue Titel hinzu. Aktuell hat Apple für kommenden Monat das Fischkutter-Adventure „Dredge“ angekündigt.

Für alle Apple-Plattformen

Die Spiele lassen sich auf allen Apple-Plattformen nutzen, sofern sie von ihren Entwicklern entsprechend optimiert sind. Die meisten Titel laufen weiterhin auf dem iPhone. Ein großer Teil davon ist aber zudem auch für das iPad und den Mac verfügbar. Darüber hinaus sind auch diverse mit Apple TV kompatible Spiele im Leistungsumfang von Apple Arcade enthalten.

Apple Arcade ist auch Bestandteil der derzeit drei verfügbaren Apple-One-Abonnements. Hier ist der Spieledienst sowohl im für 19,95 Euro im Monat erhältlichen Einzel-Abo als auch bei den teureren Varianten „Familie“ und „Premium“ inklusive.