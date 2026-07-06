Parallelen zum iPhone X
Klapp-iPhone: Erst später lieferbar und schnell vergriffen?
Im Herbst wird das erste faltbare Smartphone von Apple erwartet. Das Gerät soll den Namen iPhone Ultra tragen und gemeinsam mit der iPhone-18-Familie im September vorgestellt werden, möglicherweise jedoch erst Wochen später in den Handel kommen. Das erinnert an das Jahr 2017: Das iPhone X wurde damals gemeinsam mit dem iPhone 8 vorgestellt, kam jedoch erst mehrere Wochen später als das Standardmodell in den Handel.
Grund für die Verzögerung beim Verkaufsstart soll die zunächst vergleichsweise geringe Zahl an verfügbaren Geräten sein. Dies prognostiziert der Analyst Ming-Chi Kuo mit Verweis auf seine Verbindungen zu Apples Produktions- und Lieferpartnern.
iPhone X 2017: Vollflächiger Bildschirm und Face ID statt Home-Taste
Parallelen zum iPhone X
Demnach sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 insgesamt rund sieben bis acht Millionen faltbare iPhones gefertigt werden. Im dritten Quartal, das für den Aufbau der Lagerbestände vor einer Produkteinführung entscheidend ist, würden davon lediglich zwischen 500.000 und einer Million Geräte produziert. Zum Vergleich: Für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max rechnet Kuo im gleichen Zeitraum mit 20 bis 22 Millionen Einheiten.
Kuo hält deshalb ein ähnliches Szenario wie beim Marktstart des iPhone X im Jahr 2017 für möglich. Apple könnte das Gerät zwar gemeinsam mit den übrigen iPhone-Modellen im September vorstellen. Der Verkaufsstart würde möglicherweise jedoch erst im vierten Quartal 2026 erfolgen, wenn ausreichend Geräte verfügbar sind.
Aufwendige Fertigung bremst den Verkaufsstart
Als Ursache nennt der Analyst die aufwendige Herstellung des neuen Geräts. Das neuartige Displaykonzept dürfte die Produktion erschweren und den Fertigungsausstoß vor allem in der Anfangsphase begrenzen.
Gleichzeitig sei damit zu rechnen, dass die Nachfrage trotz eines voraussichtlichen Verkaufspreises von mehr als 2.000 Euro das verfügbare Angebot zunächst deutlich übersteigen wird. Sollte sich diese Prognose bestätigen, könnten die ersten verfügbaren Geräte bereits kurz nach Beginn der Vorbestellungen vergriffen sein.
Mit solchen ‚Prognosen‘ erzeugt man gute Nachfrage!
Exakt mein Gedanke, da ist sie, die künstliche Verknappung um das „haben will“ zu triggern. Hatten sie bei der vision pro ja auch versucht.
In meinem sehr Apple-affinen Bekanntenkreis will keiner ein Klapp-iPhone. Meint Ihr, das wird wirklich so ein Erfolg?
Ich sehe das wie du. Nostalgische „Coolness“ aus den anfänglichen 2000er als sich alle wie wichtige Leute fühlten, wenn sie ihr Klapphandy aufmachten. Meiner Meinung nach gehört das in die gleiche Schublade der Modeerscheinungen wie 3D Fernseher mit der 3D Brille oder Curved TV. Wird sich nicht durchsetzen, nur eine Randerscheinung sein.
Sehe ich ebenso und kann mich wirklich nicht mit dem Teil anfreunden! Aber was soll´s, es wird immer Leute geben die es aus Image-Gründen unbedingt haben wollen ob sie es sich leisten können oder nicht spielt dabei keine Rolle.
Wird sicher seine Käufer finden. Jeder komplett neuer Formfaktor zieht Kunden an. Die Leute erzählen vorher auch immer viel wenn der Tag lang ist.
Ich werde es sehr wahrscheinlich kaufen.
Ja wird es. Ich freue mich sehr drauf. Es kommt natürlich auf die Software an und welche Apps da laufen, Apple Pencil Support und auch auf den Preis.
Aber ja, nur weil es Apple ist, wird es gerade zu Anfang ne riesen Nachfrage geben.
So wie bei der Vision? :D
Ich kenne auch keinen, der sich dafür interessiert. Schon wegen dem Preis nicht.
Da Apple Ankündigungsweltmeister ist, möchte ich es erst mal in der Hand haben.
Es könnte ein Nachfolger meines iPhone 13 minis sein.
Aber ich glaube nicht mehr an die Qualität und an die Zusagen Apples. Daher: Besser abwarten.
Und in meinem „Kreis“ sind sich alle einig kein Geld mehr für den nächsten iPhone X Abklatsch hin zu legen.
Warten wir mal ab , hätte auch nicht gedacht mit einem Air so relativ zufrieden zu sein . Am Ende wird die Umsetzung entscheiden ob Kunden bereit sind es zu kaufen und nutzen .
Mich würde es interessieren. Ich finde schon das ein oder andere Android-Fold gut. Bisher hat mich aber der Preis und die Software abgehalten.
Und ich denke, genau der Preis wird mich bei Apple auch abhalten. Aber mal gucken, was dann im Herbst wirklich kommt, wieviel es kostet und welchen Mehrwert ich mir dann davon verspreche. Sag niemals nie! ;-)
Wenn man sich anschaut wie wenig klappt Geräte im Android Umfeld verkauft werden (sehr niedriger einstelliger Prozentbereich) erwarte ich hier auch keinen Verkaufsschlager. Erst recht nicht angesichts des vermutlichen Verkaufspreises. Das ist quasi die Nische in der Nische. Unwahrscheinlich dass die Nachfrage das Angebot übersteigt (außer evtl zum Verkaufsstart, aber das wird sich dann schnell erledigen, siehe Air)
Da halte ich gerne dagegen. Apple wäre nicht Apple, wenn sie es bei Einführung einer iPhone-Generation nicht hinbekämen, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Wetten? ;-)
Künstlich ist es natürlich immer machbar. Deswegen schrieb ich ja ‚zum Verkaufsstart möglich‘. Wenn ich nur drei Geräte an jede Filiale liefere wird das sogar ganz sicher passieren :-) Dann reden wir aber eben nicht über 500.000 oder Millionen von Geräten wie im Artikel beschrieben.
Ich glaube, es ist noch zu viel spekulativ zu diesem iPhone, um einen Erfolg auch nur halbwegs seriös einschätzen zu können. Persönlich würde ich es sehr gerne haben wollen. Das kleine Außendisplay genügt mir für viele laufende Ereignisse, das große Innendisplay wäre für mich eine willkommene Ergänzung für intensivere Aufgabenstellungen. Aber ich weiß noch gar nichts über das Handling, das Gewicht, die Qualität des Innendisplays einschließlich Scharnier, die Features der Kamera, die Akkulaufzeit, die Lautsprecher, ob ein Pencil nutzbar ist etc.
Und in meinen Augen sind es genau diese vielen Features, die letztlich überErfolg oder Misserfolg entscheiden werden. Neben dem Preis.
Bei mir hat sich „Sh** up and take my money“ bei diesem iPhone entwickelt. Absolutes „Wil haben!“ Gefühl.
Dito, bin sehr gespannt.
Same
Sie können das Ding so toll bauen wie se wollen und auch alle Probleme damit lösen die es ja gab bei faltbaren Smartphones, solange das Außendisplay lediglich die Größe eines iPhone 6 Plus hat, ist das Format nicht alltagstauglich.
Lediglich iPhone6 Plus? Das ist doch eh schon ausreichend für alle Alltagsaufgaben würd ich sagen
Genau deswegen ist es tauglich. Eben deswegen wird vor allem auch der große innere Bildschirm endlich gut nutzbar für breiteren Inhalt und Videos.
Das ist natürlich sehr schade für alle die Interesse an dem Gerät haben.
Für mich macht es dann Gott sei Dank dieses Jahr keinen Unterschied. Das faltbare iPhone ist das erste Top Gerät was mich Gott sei Dank null interessiert. Nicht nur wegen des Preises, sondern weil ich bis dato keinerlei Vertrauen (vor allem in die Haltbarkeit) in diese Klappgeräte habe.
Du hast noch immer kein Vertrauen in die Klappgeräte? Hat Samsung und Co. es nicht schon längst bewiesen? Die Dinger halten ewig. Einzig das „weiche“ innere Display wäre meine Sorge. Aber wenn man es gut behandelt passiert da auch nix.
Hä? Samsung hat doch mehrfachst bewiesen was die inneren Displays schrott sind und die Mechanik sehr anfällig für dreck sind
Ich warte auch noch auf den Beweis dass es geht. Bei den wenigen Käufern habe ich nur regelmäßige Defekte gesehen.
Dito. Dazu noch das schlechtere Kamerasystem. Nein Danke. Brauche ich nicht.
Ich hätt lieber ein Flipphone, aber bei Preisen jenseits der 1500€ bin ich sowieso raus.
Mal sehen, was das normale Pro so im Vergleich zu meinem 15Pro bringt. Sonst bleib ich halt noch ein Jahr länger bei dem und warte ab wohin John Ternus das Schiff steuert
Denke das nächstes Jahr noch Tims Finger mit drin sind, danach auf jedenfall nicht mehr.
Wobei es wünschenswert wäre, 20 Jahre iPhone und dann auch ein neues Design wäre toll
Wie entwickelt sich der Markt bei der Konkurrenz bzw. Wie sind die Verkaufszahlen, steigend oder anbfallend?
Ich denke Apple rechnet sich gute Erfolgschancen aus. Jedenfalls bessere als bei der Brille denke ich.
Nur um mal Oberhaupt irgend was neues von dem laden zu haben ? das wird kein langfristiger Kassenschlager.
Künstliche Verknappung und schon sind die Leute bereit für ein Produkt fast jeden Preis zu bezahlen, Hauptsache man gehört zu den Ersten die ein solches Gerät in den Händen halten (schräge Welt)
Genauso sehe ich das auch! Der Verbraucher ist ruhig und dumm gestellt und vergisst was er eigentlich für eine Macht hat!
Es ist wie z.B. bei B&O, Qualität wie bei anderen Konkurrenten auch aber der Name muß bezahlt werden.
Auf dem Aufmacherbild des Artikels sind wohl 2 verschiedene Handys zu sehen. Das „Zugeklappte“ passt nicht zum „Aufgeklappten“ …. :)))
Vielleicht ist das einmal das Standard und einmal das Ultra Max
Elektros…. nicht ausgereift
… fehlt dann nur noch für die nächste „Neuveröffentlichungsperiode Herbst 2027“ ein Klapphandy ähnlich dem Motorola Razr
Wenn es das Gewicht eines normalen IPhones hätte, würde ich es mir anschauen. Aber durch das Gewicht von mehr als 300gr wird es total uninteressant werden.
Wäre nur an einem Klapp-iPhone (wie z. B. Motorola Razr) interessiert, ein Falt-Gerät kommt mir wegen des Formfaktors nicht ins Haus.
Hmm, was ist denn der Unterschied zwischen Falten und Klappen?
Lieferbar im Laufe des Jahres 2027 ;-)
Das iPhone X war sooooo ein Handschmeichler. Ich glaube, das war mein Lieblings-iPhone.
Solange die teile zwangsbedingt eine Falte in der Mitte haben und damit ein weiches Display besitzen, sind sie ein Schritt in die Vergangenheit. Keinen Bock wie bei Samsung, mit dem Fingernagel Drücker ins Display zu bekommen u d ständig diese Falte zu sehen und zu spüren.
Apple’s erstes Seniorenhandy. Mit extra großem Display damit auch die Generation 70 plus alles gut ablesen kann. Bin gespannt, ob die Zielgruppe groß genug ist, um das Produkt dauerhaft am Markt zu positionieren.