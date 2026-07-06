Im Herbst wird das erste faltbare Smartphone von Apple erwartet. Das Gerät soll den Namen iPhone Ultra tragen und gemeinsam mit der iPhone-18-Familie im September vorgestellt werden, möglicherweise jedoch erst Wochen später in den Handel kommen. Das erinnert an das Jahr 2017: Das iPhone X wurde damals gemeinsam mit dem iPhone 8 vorgestellt, kam jedoch erst mehrere Wochen später als das Standardmodell in den Handel.

Grund für die Verzögerung beim Verkaufsstart soll die zunächst vergleichsweise geringe Zahl an verfügbaren Geräten sein. Dies prognostiziert der Analyst Ming-Chi Kuo mit Verweis auf seine Verbindungen zu Apples Produktions- und Lieferpartnern.

iPhone X 2017: Vollflächiger Bildschirm und Face ID statt Home-Taste

Parallelen zum iPhone X

Demnach sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 insgesamt rund sieben bis acht Millionen faltbare iPhones gefertigt werden. Im dritten Quartal, das für den Aufbau der Lagerbestände vor einer Produkteinführung entscheidend ist, würden davon lediglich zwischen 500.000 und einer Million Geräte produziert. Zum Vergleich: Für das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max rechnet Kuo im gleichen Zeitraum mit 20 bis 22 Millionen Einheiten.

Kuo hält deshalb ein ähnliches Szenario wie beim Marktstart des iPhone X im Jahr 2017 für möglich. Apple könnte das Gerät zwar gemeinsam mit den übrigen iPhone-Modellen im September vorstellen. Der Verkaufsstart würde möglicherweise jedoch erst im vierten Quartal 2026 erfolgen, wenn ausreichend Geräte verfügbar sind.

Aufwendige Fertigung bremst den Verkaufsstart

Als Ursache nennt der Analyst die aufwendige Herstellung des neuen Geräts. Das neuartige Displaykonzept dürfte die Produktion erschweren und den Fertigungsausstoß vor allem in der Anfangsphase begrenzen.

Gleichzeitig sei damit zu rechnen, dass die Nachfrage trotz eines voraussichtlichen Verkaufspreises von mehr als 2.000 Euro das verfügbare Angebot zunächst deutlich übersteigen wird. Sollte sich diese Prognose bestätigen, könnten die ersten verfügbaren Geräte bereits kurz nach Beginn der Vorbestellungen vergriffen sein.