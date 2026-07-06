Im Video: So entsteht ein iPhone-Akku

Die Reparaturexperten von iFixit zeigen, wie aufwändig es ist, einen iPhone-Akku herzustellen. In einem neu veröffentlichten Video wird der Herstellungsprozess eines iPhone-Akkus Schritt für Schritt dokumentiert.

Das Team von iFixit hat dafür eine Fabrik in China besucht und Einblicke in die Fertigung moderner Lithium-Polymer-Batterien erhalten. Die Aufnahmen sollen zeigen, dass hinter dem unscheinbaren Bauteil deutlich mehr Aufwand steckt, als es auf den ersten Blick vermuten lässt.

Nach Angaben von iFixit werden in der gezeigten Fabrik monatlich rund 13 Millionen Akkuzellen gefertigt. Diese bilden den eigentlichen Energiespeicher, der später in Smartphones, Notebooks oder anderen mobilen Geräten zum Einsatz kommt. Die Zellen bestehen aus zahlreichen hauchdünnen Schichten, die mit hoher Präzision gefertigt und zusammengesetzt werden müssen. Bereits kleinste Abweichungen würden sich auf die Leistung, Lebensdauer oder Sicherheit der Produkte auswirken.

Steuerelektronik als wichtiger Bestandteil

Mit der Fertigung der Akkuzellen ist der Herstellungsprozess noch nicht abgeschlossen. Nach der Fertigstellung der Akkuzellen sind weitere Arbeitsschritte nötig, bevor die Akkus verwendet werden können. Dazu gehört unter anderem die Verbindung mit der Steuerelektronik, dem sogenannten Battery Management System (BMS). Dieses überwacht sämtliche Lade- und Entladevorgänge und soll verhindern, dass der Akku außerhalb seiner zulässigen Betriebsgrenzen arbeitet.

Bei der Programmierung der Elektronik kommen spezielle Maschinen zum Einsatz, die die erforderliche Software auf die Steuerplatinen übertragen. Erst anschließend werden Platine und Anschlusskabel mit der Akkuzelle verbunden.

Abschließend werden die Akkus noch umfangreich getestet, bevor sie die Produktion verlassen. Dabei prüfen automatisierte Messsysteme unter anderem Kapazität, Innenwiderstand und Schutzfunktionen der Bauteile gegen zu hohe Ströme. Diese Prüfungen sollen sicherstellen, dass nur einwandfreie Akkus die Fertigung verlassen.