Seit wenigen Tagen haben iPhone-Besitzer die Möglichkeit, ihre Steuererklärung direkt auf dem Smartphone zu erstellen. Mit der jetzt verfügbaren Version 65.1.1 der Finanzamt-App MeinElster+ wurde noch schnell ein Fehler behoben, aufgrund dessen zuvor gespeicherte Belege vorübergehend nicht mehr angezeigt wurden.

Die neue App-Funktion „Steuererklärung mit einem Klick“ wird bereits seit mehreren Monaten vorbereitet. Bereits seit März bietet die App die Möglichkeit, sich für den neuen Dienst anzumelden. Allerdings hat auch weiterhin nur ein stark begrenzter Anteil der deutschen Steuerzahler die Möglichkeit, tatsächlich von der von den Finanzbehörden beworbenen Vereinfachung zu profitieren.

Nur für begrenzten Nutzerkreis

Die „Steuererklärung mit einem Klick“ richtet sich bislang ausschließlich an Steuerpflichtige, die in Deutschland leben, ihre Einkommensteuererklärung allein abgeben und diese für das Kalenderjahr 2025 einreichen. Voraussetzung ist außerdem, dass im betreffenden Kalenderjahr ausschließlich Einkünfte aus einem Angestelltenverhältnis und/oder Alterseinkünfte erzielt wurden. Weitere Einkunftsarten, etwa aus Vermietung und Verpachtung oder aus Kapitalvermögen, dürfen nicht vorliegen. Zudem ist das Angebot nur für Steuererklärungen vorgesehen, in denen keine Kinder berücksichtigt werden sollen.

Diese Einschränkungen dürften die Zahl jener, die das neue Verfahren nutzen, stark begrenzen. Das soll laut den zuständigen Behörden allerdings nicht dauerhaft so sein. Wie das für die ELSTER-Angebote verantwortliche Bayerische Landesamt für Steuern mitteilt, wird der Service fortlaufend ausgebaut.

Vereinfachung für beide Seiten als Ziel

Hinter dem Angebot stehe generell das Ziel, die Verwaltungsabläufe stärker zu digitalisieren und in diesem Zug die Anzahl papierbasierter Prozesse stetig zu reduzieren. Von der damit verbundenen Zeitersparnis sollen Anwender und Behörden gleichermaßen profitieren.