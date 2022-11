Kiwix 3.0: Die ganze Wikipedia offline, zum Mitnehmen

Neu ist unter anderem die Mediathek-Ansicht, in der sich die zu ladenden Wikipedia-Pakete wählen lassen und die Artikel-Vorschau in den privaten Lesezeichen und den Suchergebnissen. Zudem wurden die Einstellungen vereinfacht und überarbeitet.

Die für iPhone und iPad erhältliche Mobil-Applikation Kiwix steht in der neuen Version 3.0 zur Verfügung, was uns einen willkommenen Anlass beschert, noch mal an das Vorhandensein des Offline-Betrachters zu erinnern, mit dessen Hilfe sich unter anderem die gesamte Wikipedia in der Hosentasche mitführen lässt.

