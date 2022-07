Kita-Apps: 40 von 42 beobachten Eltern und Pädagogen

In einem gemeinschaftlichen Forschungsprojekt haben sich IT-Expertender der Ruhr-Universität Bochum (RUB), Forschende der Westfälischen Hochschule und Wissenschaftler des Bochumer Max-Planck-Instituts für Sicherheit und Privatsphäre mit den von immer mehr Kindertagesstätten eingesetzten Kita-Apps beschäftigt, die eine einfachere Kommunikation zwischen Familien und Kita-Personal ermöglichen sollen.

Eine von vielen: Die HOKITA-App

Anzahl der Windelwechsel verkauft

Insgesamt haben sich die IT-Sicherheitsforscher 42 unterschiedliche Mobil-Applikationen angesehen und in mehrfacher Hinsicht auf ungewünschte Verhaltensweisen hin abgeklopft. Neben dem prüfenden Blick auf Sicherheitsvorkehrungen wie „certificate pinning“ wurden auch die Datenschutz-Richtlinien der Applikationen gesichtet und der Einsatz von Drittanbieter-Frameworks überprüft.

Zwar haben die Forscher ausschließlich Android-Anwendungen in Augenschein genommen und deren iOS-Varianten nicht gesondert geprüft, gerade in Sachen Datenweitergabe unterscheiden die meisten Anbieter aber ohnehin nicht zwischen den Betriebssystem ihrer Nutzer – und hier stellten die Forscher die gröbsten Mängel fest.

So sei es bei einzelnen Applikationen nicht nur möglich gewesen auf private Fotos der Kinder zuzugreifen, viele Anwendungen seien dabei erwisch worden, wie diese Daten ihrer Anwender ohne Einverständnis mit Dritten teilten.

Die Datenschutz-Analyse der Kita-Apps

Datenschutz oft erschreckend

Nach Angaben der Forscher, die die Anbieter mit ihren Erkenntnissen konfrontierten, hätten manchen den Verkauf an Drittanbieter direkt eingeräumt: Ein App-Entwickler hätte angegeben gesammelte Daten, wie etwa die „durchschnittliche Anzahl der Windelwechsel pro Tag“ zu geschäftlichen Zwecken an Partner weiterzugeben.

Insgesamt hätten 40 der 42 geprüften Apps Daten ihrer Anwender (wie beispielsweise Telefonnummer und E-Mail-Adresse) eingesammelt und die App-Nutzung genau beobachtet.

Dr. Maximilian Golla vom Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre kommentiert:

„Wir haben uns auch die Datenschutzerklärungen der Anbieter angesehen. Dabei ergab sich ein erschreckendes Bild. Viele der Erklärungen haben noch nicht einmal erwähnt, dass sie Daten von Kindern verarbeiten, geschweige denn, dass sie Daten sammeln und verkaufen, obwohl sie das nach den gesetzlichen Vorschriften Europas und der USA müssten.“

Das 21-seitige Paper zum Fall, “We may share the number of diaper changes”: A privacy and security analysis of mobile child care applications, wurde im Rahmen des 22. Privacy Enhancing Technologies Symposiums in Sidney veröffentlicht und lässt sich im PDF-Format aus dem Netz laden: