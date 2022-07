Aktuell kostenlose iPhone-Apps: Abi, EXIF Viewer und Traktic

Der EXIF Viewer zeigt Metadaten von Foto-Dateien an und wird immer mal wieder kostenlos angeboten. Derzeit lässt sich die 60 MB große Anwendung mal wieder ohne Bezahlung laden. Gut bewertet kann der EXIF Viewer also einfach mal auf eurem iPhone gesichert werden, um bei Bedarf zur Verfügung zu stehen.

