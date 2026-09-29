Homey beendet HomeKit-Unterstützung – Matter soll übernehmen

Homey verabschiedet sich von seiner bislang als Experiment geführten HomeKit-Integration. Mit dem sogenannten „HomeKit Experiment“ konnten Geräte, die eigentlich nur mit Homey verbunden sind, seit Jahren zusätzlich in Apples Home-App auftauchen und über Siri gesteuert werden. Nun soll diese Brücke endgültig durch Matter ersetzt werden.

Mit Homey Pro 13.5.1 beziehungsweise der entsprechenden Version des Self-Hosted Servers lässt sich das HomeKit-Experiment für neue Nutzer nicht mehr aktivieren. Wer die Funktion bereits eingerichtet hat, kann sie vorerst weiterverwenden. Im März 2027 soll die Unterstützung allerdings vollständig enden.

Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Homey hat die Funktion stets ausdrücklich als Experiment gekennzeichnet und darauf hingewiesen, dass solche Funktionen jederzeit verändert oder entfernt werden können. Die HomeKit-Anbindung reicht in ihrer ursprünglichen Form bis ins Jahr 2019 zurück.

Bestehende Installationen laufen noch weiter

Als offiziellen Nachfolger empfiehlt Homey die Matter Bridge. Diese gibt ausgewählte Homey-Geräte über den offenen Matter-Standard an Apple Home weiter. Geräte bleiben dabei weiterhin mit Homey verbunden, können aber zusätzlich in Apples Home-App auftauchen, über Siri gesteuert und in Szenen sowie Automationen eingebunden werden.

Ein vollständiger Ersatz für die bisherige HomeKit-Lösung ist Matter allerdings nicht in jedem Fall. Homey weist selbst darauf hin, dass nur die vom Matter-Standard definierten Gerätearten und Funktionen weitergereicht werden. Speziellere Eigenschaften einzelner Geräte können deshalb ausschließlich in Homey sichtbar bleiben.

Ältere Homeys bleiben außen vor

Besonders relevant ist die Änderung natürlich für Besitzer älterer Homey-Zentralen. Die offizielle Matter Bridge unterstützt Homey Pro ab Modelljahr 2023, den Homey Pro mini, die 2026er-Generation sowie den Self-Hosted Server. Homey Pro aus den Jahren 2016 bis 2019 werden dagegen nicht aufgeführt.

Als weitere Alternative existiert die von der Community entwickelte Anwendung HomeKitty, die Geräte ebenfalls in Apple Home verfügbar machen kann. Homey selbst empfiehlt allerdings vorrangig den Wechsel auf die eigene Matter Bridge.

Wer das HomeKit-Experiment bislang gar nicht verwendet hat, muss nichts unternehmen. Bestehende Nutzer haben noch einige Monate Zeit, ihre Installation auf Matter oder eine alternative Lösung umzustellen.