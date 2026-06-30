KI-Programmierung unterwegs: Cursor bringt iPhone-App

Mit einer neuen iPhone-App erweitert Cursor seine Entwicklungsumgebung um eine mobile Steuerzentrale für KI gestützte Programmieraufgaben. Die Anwendung richtet sich an Nutzer mit einem kostenpflichtigen Cursor-Konto und ermöglicht es, bereits laufende KI-Agenten auch unterwegs zu starten, zu überwachen und ihre Ergebnisse zu prüfen.

Erst vor wenigen Wochen war Cursor vom SpaceX Konzern übernommen worden, zu dem inzwischen auch xAI gehört.

Die neue App befindet sich zunächst als öffentliche Beta im App Store. Unterstützt werden iPhones mit iOS 26 oder neuer. Eine Version für Android ist zwar ebenfalls angekündigt, einen Termin dafür gibt es bislang jedoch nicht.

KI-Agenten steuern statt selbst programmieren

Die iPhone-App ersetzt den Mac auf dem Schreibtisch nicht. Statt selbst Code zu schreiben oder Dateien zu bearbeiten, dient sie als Fernbedienung für sogenannte KI-Agenten. Diese übernehmen eigenständig Programmieraufgaben in der Cloud oder auf dem eigenen Mac und erstellen anschließend Änderungsvorschläge.

Unterwegs lassen sich neue Aufgaben starten, laufende Arbeiten verfolgen und fertige Ergebnisse kontrollieren. Die App zeigt geänderte Codebereiche an, erlaubt Kommentare zu Screenshots und Videos und kann Pull Requests direkt freigeben oder zusammenführen. Auch Spracheingaben werden unterstützt, sodass sich neue Aufgaben diktieren lassen.

Besonders interessant ist die Möglichkeit, einen bereits auf dem Mac gestarteten Agenten an das iPhone zu übergeben. Die eigentliche Entwicklungsumgebung bleibt dabei auf dem eigenen Rechner geöffnet, während sich der Arbeitsablauf von unterwegs fortsetzen lässt. Voraussetzung dafür ist allerdings eine aktuelle Version der Mac-Anwendung.

Live Aktivitäten informieren über Fortschritt

Damit Nutzer nicht ständig die App öffnen müssen, setzt Cursor auf die Live Aktivitäten von iOS. Laufende Agenten erscheinen auf Wunsch auf dem Sperrbildschirm und in der Dynamic Island. Push-Benachrichtigungen informieren zudem darüber, wenn eine Aufgabe abgeschlossen wurde oder zusätzliche Eingaben erforderlich sind.

Voraussetzung für den Einsatz bleibt ein kostenpflichtiger Tarif. Kostenlose Konten können sich zwar anmelden, neue Agenten jedoch nicht starten. Außerdem müssen die verwendeten Quellcode-Archive bereits zuvor mit Cursor verbunden worden sein. Die mobile App selbst richtet keine GitHub oder GitLab Verbindungen ein.