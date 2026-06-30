Vogelfutterhaus mit 4K-Kamera
Birdfy: Neue Futterstation setzt auf Metallgehäuse und Ultra HD
Birdfy erweitert sein Angebot smarter Vogelfutterhäuser um ein neues Metallmodell mit 4K-Kamera. Die Futterstation richtet sich an Nutzer, die Vögel im eigenen Garten per iPhone beobachten möchten, und kombiniert eine höhere Bildauflösung mit einer robusteren Bauweise als die bislang bekannte Kunststoffversion. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine KI zur Vogelerkennung, Solarbetrieb sowie Benachrichtigungen in Echtzeit.
Das neue Modell ist zunächst über den Onlineshop des Herstellers erhältlich. Ein späterer Verkauf über Amazon ist ebenfalls angekündigt.
Höhere Auflösung für detailreichere Aufnahmen
Im Mittelpunkt der neuen Futterstation steht die 4K-Kamera. Während bisherige Modelle auf Full HD setzen, zeichnet die neue Version Videos mit vierfach höherer Auflösung auf. Davon profitieren vor allem Nahaufnahmen. Gefieder, Schnabel oder feine Bewegungen sollen detailreicher erfasst werden. Ein Weitwinkelobjektiv deckt den gesamten Bereich rund um den Futterplatz ab und soll dabei eine natürliche Darstellung ermöglichen.
Für die automatische Erkennung setzt Birdfy auf seine KI, die nach Herstellerangaben mehr als 6.000 Vogelarten identifizieren kann. Erkennt das System einen Besucher, informiert die Birdfy-App per Push-Mitteilung. Aufnahmen lassen sich anschließend speichern, verwalten und bei Bedarf mit Familie oder Freunden teilen.
Ebenfalls überarbeitet wurde die Funkanbindung. Neben 2,4-GHz-Netzen unterstützt das neue Modell nun auch 5-GHz-WLAN. Eine externe Antenne soll die Reichweite verbessern und für eine stabilere Verbindung sorgen.
Robuster aufgebaut als die Kunststoffversion
Neben der höheren Auflösung unterscheidet sich das neue Modell vor allem durch sein Metallgehäuse. Dieses soll Witterungseinflüssen dauerhaft standhalten und ist laut Hersteller zudem widerstandsfähiger gegen Beschädigungen. Holzsitzstangen sowie eine grün gehaltene Oberfläche sollen dafür sorgen, dass sich die Futterstation unauffällig in den Garten einfügt.
Das Grundkonzept ist ifun.de-Besuchern bereits vertraut. Das Birdfy-Vogelfutterhaus aus Kunststoff hatten wir bereits 2023 ausprobiert und dabei insbesondere die unkomplizierte Einrichtung, die zuverlässigen Benachrichtigungen und die automatische Vogelerkennung positiv bewertet. Mit der neuen Metallversion richtet sich Birdfy nun an Nutzer, die eine hochwertigere Verarbeitung und eine bessere Bildqualität wünschen.
Birdfy bietet das neue Modell in zwei Ausführungen an. Eine Version enthält die KI dauerhaft per Einmalkauf, eine zweite setzt auf ein optionales Abonnement für die erweiterten KI-Funktionen. Die Futterstation selbst lässt sich jedoch unabhängig davon als vernetzte Kamera zur Vogelbeobachtung nutzen.
Die 4K-Version wird für 239 Euro zur Vorbestellung angeboten. 1080P-Version kostet bei Amazon.de 191 Euro in der abofreien Variante.
Bei den Temperaturen die letzten paar Tage, werden aus den Vögeln ganz schnell Brathähnchen wenn die das Metall berühren^^
Ich dachte man soll die Vögel nur im Winter füttern?!
Wer soviel Geld über hat für so eine Fütterstation . Wahnsinn!
Ich hätte richtig Bock darauf!
Mehr Einblick in den Flugverkehr und Besucher des Gartens und eine tolle Heranführung des Nachwuchses an dieses Thema. Aber über 200€ ist einfach zu viel.
150€ wäre i. O.
Kameras bekomme ich ja mittlerweile hinterhergeworfen für 30-40€.
Und da die alte Kamera auch noch sportlich unterwegs ist gehe ich nicht von einem zeitnahen Nachlass/Rabatt aus.
Es kommen eh nur Spatzen und wenige Meisen – was brauch ich da ne Kamera – und dann zu dem Preis.
Naja – Luxusprobleme
Wir haben ja einfach ein Vogelhäuschen und nen Nistkasten.
Gerne auch DIY-Projekte vorstellen.
+1
Würde bei mir auf dem. Alkohol immer in voller Sonne stehen. Ob da Metall gut wäre? Hinzu könnte ich es nur an 2 Orte dort stellen und aus beiden würde ich quasi dann auch die. Schwarm filmen. Fänden doe wohl nicht so gut.
Ich hatte mir so was in „light“, ohne Ki, selbst gebaut. Was heißt gebaut….
An das vorhandene Vogelhaus eine übrig gebliebene Eufy Cam installiert. Echt niedlich. Bei Bewegung wurde aufgenommen und man kann schön beobachten.
Allerdings konnte man jetzt nachts beobachten, das Ratten sich auch dadran bedienen.
Also nachts ne Tüte übers Vogelhaus.
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