Birdfy: Neue Futterstation setzt auf Metallgehäuse und Ultra HD

Birdfy erweitert sein Angebot smarter Vogelfutterhäuser um ein neues Metallmodell mit 4K-Kamera. Die Futterstation richtet sich an Nutzer, die Vögel im eigenen Garten per iPhone beobachten möchten, und kombiniert eine höhere Bildauflösung mit einer robusteren Bauweise als die bislang bekannte Kunststoffversion. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine KI zur Vogelerkennung, Solarbetrieb sowie Benachrichtigungen in Echtzeit.

Das neue Modell ist zunächst über den Onlineshop des Herstellers erhältlich. Ein späterer Verkauf über Amazon ist ebenfalls angekündigt.

Höhere Auflösung für detailreichere Aufnahmen

Im Mittelpunkt der neuen Futterstation steht die 4K-Kamera. Während bisherige Modelle auf Full HD setzen, zeichnet die neue Version Videos mit vierfach höherer Auflösung auf. Davon profitieren vor allem Nahaufnahmen. Gefieder, Schnabel oder feine Bewegungen sollen detailreicher erfasst werden. Ein Weitwinkelobjektiv deckt den gesamten Bereich rund um den Futterplatz ab und soll dabei eine natürliche Darstellung ermöglichen.

Für die automatische Erkennung setzt Birdfy auf seine KI, die nach Herstellerangaben mehr als 6.000 Vogelarten identifizieren kann. Erkennt das System einen Besucher, informiert die Birdfy-App per Push-Mitteilung. Aufnahmen lassen sich anschließend speichern, verwalten und bei Bedarf mit Familie oder Freunden teilen.

Ebenfalls überarbeitet wurde die Funkanbindung. Neben 2,4-GHz-Netzen unterstützt das neue Modell nun auch 5-GHz-WLAN. Eine externe Antenne soll die Reichweite verbessern und für eine stabilere Verbindung sorgen.

Robuster aufgebaut als die Kunststoffversion

Neben der höheren Auflösung unterscheidet sich das neue Modell vor allem durch sein Metallgehäuse. Dieses soll Witterungseinflüssen dauerhaft standhalten und ist laut Hersteller zudem widerstandsfähiger gegen Beschädigungen. Holzsitzstangen sowie eine grün gehaltene Oberfläche sollen dafür sorgen, dass sich die Futterstation unauffällig in den Garten einfügt.

Das Grundkonzept ist ifun.de-Besuchern bereits vertraut. Das Birdfy-Vogelfutterhaus aus Kunststoff hatten wir bereits 2023 ausprobiert und dabei insbesondere die unkomplizierte Einrichtung, die zuverlässigen Benachrichtigungen und die automatische Vogelerkennung positiv bewertet. Mit der neuen Metallversion richtet sich Birdfy nun an Nutzer, die eine hochwertigere Verarbeitung und eine bessere Bildqualität wünschen.

Birdfy bietet das neue Modell in zwei Ausführungen an. Eine Version enthält die KI dauerhaft per Einmalkauf, eine zweite setzt auf ein optionales Abonnement für die erweiterten KI-Funktionen. Die Futterstation selbst lässt sich jedoch unabhängig davon als vernetzte Kamera zur Vogelbeobachtung nutzen.

Die 4K-Version wird für 239 Euro zur Vorbestellung angeboten. 1080P-Version kostet bei Amazon.de 191 Euro in der abofreien Variante.