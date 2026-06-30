Während wir immer mehr kabellose Ladegeräte sehen, die den Qi-2.2-Standard und damit Ladeleistungen von bis zu 25 Watt unterstützen, werden Modelle, die nur bis zu 15 Watt Leistung bringen, immer günstiger angeboten. Bei Amazon lässt sich aktuell ein faltbares 3-in-1-Ladegerät inklusive Netzteil für nur 15,99 Euro bestellen.

Regulär soll das Reiseladegerät der Produktseite zufolge 39,99 Euro kosten. Um den Endpreis von 15,99 Euro zu erhalten, müsst ihr den dort angezeigten 50-Prozent-Coupon aktivieren und zusätzlich beim Kaufabschluss im Bereich „Zahlungsmethode“ den Rabattcode 937YWWV3 aktivieren. Prüft vor dem Kauf den angezeigten Endpreis. Das Gerät sollte dann für lediglich 15,99 Euro zu bestellen sein.

Schlicht und kompakt

Im Vergleich zu den Produkten etablierter Zubehörmarken wird man bei der Verarbeitung und Ausstattung Abstriche machen müssen. Kompakt zusammengeklappt könnte die 3-in-1-Station dennoch ein praktischer Begleiter auf Reisen oder als Reserve im Tagesrucksack sein.

Ein iPhone lässt sich auf der aufklappbaren Vorderseite magnetisch im Hoch- oder Querformat befestigen und kabellos mit bis zu 15 Watt laden. Bei Bedarf lässt sich auf der Bodenplatte ein Ladecase für die AirPods platzieren und laden. Zudem kann man noch einen magnetischen Ladebügel für die Apple Watch ausklappen und gemeinsam mit den anderen Ladeoptionen verwenden. Laut Hersteller wird die Apple Watch mit bis zu 2,5 Watt geladen, die Ladefläche für die AirPods gibt maximal 5 Watt ab.

Netzteil im Lieferumfang

Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-C-Kabel, das im Lieferumfang enthalten ist und rückseitig mit der Basis der Ladestation verbunden wird. Ein von der Leistung auf das Dreifach-Ladegerät abgestimmtes USB-C-Netzteil mit 30 Watt wird beim Kauf ebenfalls mitgeliefert.

Die Größe des Ladegeräts wird zusammengeklappt mit 11,6 × 6,6 × 3 Zentimetern angegeben. Das Gewicht beträgt laut Hersteller 186 Gramm.