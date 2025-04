KI-App Grok: Neue Kamera- und Sprachfunktionen auf dem iPhone

Der KI-Chatbot Grok des zum Musk-Imperium gehörenden Konzerns xAI ist ab sofort in einer neuen Version für iPhone-Anwender verfügbar, die neue visuelle und sprachbasierte Funktionen mitbringt.

Introducing Grok Vision, multilingual audio, and realtime search in Voice Mode. Available now.

Grok habla español

Grok parle français

Grok Türkçe konuşuyor

グロクは日本語を話す

ग्रोक हिंदी बोलता है pic.twitter.com/lcaSyty2n5

— Ebby Amir (@ebbyamir) April 22, 2025