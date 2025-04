Neue Generation: Autoladegerät mit USB-C-Kabel zum Einführungspreis

Mit dem neuen 2025-Modell seines Kfz-Adapters bietet der Zubehörhersteller JOYROOM ein Autoladegerät an, das sich laut Anbieter durch ein besonders kompaktes Design und eine hohe Kompatibilität auszeichnen soll.

Das Gerät wird direkt in den Zigarettenanzünder gesteckt und ist für den Einsatz in Fahrzeugen mit 12- oder 24-Volt-Anschluss konzipiert. Es misst rund 13 × 5 × 2 cm und richtet sich an Nutzer, die unterwegs mehrere Mobilgeräte gleichzeitig aufladen möchten.

80 Zentimeter Ladekabel integriert

Das Ladegerät verfügt über ein integriertes, einziehbares USB-C-Kabel mit einer maximalen Leistung von 30 Watt sowie über zwei zusätzliche Ladeanschlüsse: einen USB-C-Port mit 15 Watt und einen klassischen USB-A-Port mit 12 Watt. Der Hersteller betont, dass sich alle drei Anschlüsse gleichzeitig nutzen lassen, ohne dass dabei die Fahrzeugbatterie übermäßig belastet werde. Das Gerät unterstützt aktuelle Schnellladeprotokolle wie PD 3.0.

Ein zentrales Merkmal des Ladeadapters ist das einziehbare Ladekabel, das sich auf bis zu 80 Zentimeter verlängern und bei Nichtgebrauch automatisch wieder aufrollen lässt. Außerdem lässt sich der Stecker im Zigarettenanzünder um bis zu 180 Grad drehen, um das Gerät flexibel an die jeweilige Fahrzeugarchitektur anzupassen.

Das Gerät verzichtet im Gegensatz zum Vorgängermodell auf die zusätzliche Lightning-Strippe für ältere Apple-Geräte. Dies ermöglicht eine deutlich kompaktere Bauform. Statt für seinen Listenpreis in Höhe von 21,99 Euro wird das neue Modell zum Marktstart vorübergehend mit zwei kombinierbaren Preisnachlässen für nur noch 11,04 Euro angeboten.

Konkurrenz mit höherer Leistung verfügbar

Danmit liegt das JOYROOM-Ladegerät preislich unter vergleichbaren Produkten. So bieten beispielsweise UGREEN und Anker Modelle mit ähnlichem Funktionsumfang und einziehbarem Kabel an, deren maximale Ladeleistung mit bis zu 75 Watt jedoch deutlich höher ausfallen.

Diese Geräte kosten derzeit rund 24 bis 26 Euro und unterstützen ebenfalls Schnellladeprotokolle sowie den parallelen Betrieb mehrerer Endgeräte.